Защитник ЦСКА Щенников пропустит концовку чемпионата РФПЛ из-за проблем со здоровьем

Защитник ЦСКА Георгий Щенников пропустит два заключительных тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) из-за проблем с пахом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник со знанием ситуации.

Отмечается, что боль в паховой области Щенников почувствовал после матча с «Зенитом» , а на восстановление 27-летнему защитнику понадобится от полутора до двух недель.

Ранее сообщалось, что матчи двух заключительных туров чемпионата РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.