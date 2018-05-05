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Защитник ЦСКА Щенников пропустит концовку чемпионата РФПЛ из-за проблем со здоровьем
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Защитник ЦСКА Щенников пропустит концовку чемпионата РФПЛ из-за проблем со здоровьем 

RT на русском 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник ЦСКА Георгий Щенников пропустит два заключительных тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) из-за проблем с пахом.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник со знанием ситуации.
Отмечается, что боль в паховой области Щенников почувствовал после матча с «Зенитом», а на восстановление 27-летнему защитнику понадобится от полутора до двух недель.
Ранее сообщалось, что матчи двух заключительных туров чемпионата РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.
RT на русском: последние новости
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