Стивен Стэмкос: Макдона, Миллер и Кунитц знают, что надо делать в это время года

— Если вы посмотрите на нас, мы представляем собой крайне опытную групп. Мы не смотрим на возраст игроков, но смотрим на опыт матчей на этом уровне. Костяк команды, который доходил до этой стадии уже несколько раз, по-прежнему в строю. А потом еще появляются такие люди, как Дэн, Макдона, Миллер и Кунитц — те, что побеждали в этой лиге. Они знают, что надо делать в это время года, — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ. Добавим, что после четырех матче серии плей-офф с «Бостоном» счет в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующая встреча состоится 6 мая в Тампе.