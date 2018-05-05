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Неизвестный факт о советских солдатах, который предрешил ход Второй Мировой Войны!
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Неизвестный факт о советских солдатах, который предрешил ход Второй Мировой Войны! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
При анализе Второй мировой войны американские военные историки обнаружили очень интересный факт. А именно, при внезапном столкновении с силами японцев американцы, как правило, гораздо быстрее принимали решения и, как следствие, побеждали даже превосходящие силы противника.
Исследовав данную закономерность ученые пришли к выводу что средняя длина слова у американцев составляет 5.2 символа, тогда как у японцев 10.8, следовательно на отдачу приказов уходит на 56% меньше времени, что в коротком бою играет немаловажную роль.
Ради «интереса» они проанализировали русскую речь и оказалось, что длина слова в русском языке составляет 7.2 символа на слово (в среднем), однако при критических ситуациях русскоязычный командный состав переходит на ненормативную лексику, и длина слова сокращается до (!) 3.2 символов в слове. Это связано с тем, что некоторые словосочетания и даже фразы заме няются ОДНИМ словом.
Для примера приводится фраза: «32-ой приказываю немедленно уничтожить вражеский танк, ведущий огонь по нашим позициям».
— 32-ой, еб@ни по этому х%ю!
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