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Монтаж временных сооружений к ЧМ-2018 должны завершить к концу мая
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Монтаж временных сооружений к ЧМ-2018 должны завершить к концу мая 

RT на русском 1 час назад
Установку временных шатров, фан-зон и складов для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года должны завершить к 25 мая. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
В столице матчи будут проходить на стадионах «Лужники» и «Спартак». Рядом с ними продолжается установка временных сооружений для фанатов.
Например, у «Лужников» дополнительная инфраструктура развернётся на площади 125 кв. м. Это шатры, фан-зоны, склады, помещения для персонала и волонтёров, площадки для досмотра автомобилей.
После ЧМ-2018 часть временных сооружений могут сохранить. По словам Хуснуллина, в настоящее время прорабатывается возможность их приспособления под другие нужды.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани пройдут спектакли в честь ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
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