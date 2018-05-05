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Михаил Боярский: «Тосно» возьмет Кубок России, даже не сомневаюсь"
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Михаил Боярский: «Тосно» возьмет Кубок России, даже не сомневаюсь" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский сказал, что продолжит поддерживать питерский клуб, несмотря на критику команды. Ранее он в интервью «СЭ» сказал, что готов поболеть за «Тосно», а сегодня пришел на игру команды против «Динамо» (1:2).
— Я продолжу поддерживать сине-бело-голубых, буду смотреть встречу с «Локомотивом», — сказал Боярский. — А «Тосно» — симпатичная команда. Она молодая, азартная, некоммерческая. В ней есть какой-то дух. Конечно, футболисты слишком эмоциональны и действовали сегодня суетливо. Пасы нервные. Нужно было больше брать игру на себя. Уступили… Но, уверен, что 9 мая ребята возьмут Кубок России. Я в этом даже не сомневаюсь. Перспективный коллектив. И, потом, питерский. Здорово, что в нашем городе есть конкуренция. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Положение команд в чемпионате России по футболу // Полностью интервью Боярского — скоро в «СЭ»
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