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Коробкина в Москве установила третий результат сезона в Европе в беге на 10000 м
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Коробкина в Москве установила третий результат сезона в Европе в беге на 10000 м 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Победительница зимнего чемпионата Европы 2015 года в беге на 3000 м Елена Коробкина, пробежав 10000 м на московском турнире Geraklion Athletics за 32 минуты 36,76 секунды, установила третий результат сезона в Европе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Обладателем лучшего результата сезона среди европейских бегуний является Сара Морейра из Португалии (32.10,50). Он был установлен 7 апреля на турнире в португальской Браге. Британка Элис Райт пробежала за 32.15,73. Финка Камилла Ричардссон после забега Коробкиной переместилась на четвертую позицию (32.39,01).
Рекорд России на дистанции 10000 м был установлен 23 августа 2003 года Аллой Жиляевой и равен 30.27,07.
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