Коробкина в Москве установила третий результат сезона в Европе в беге на 10000 м

МОСКВА, 5 мая. / ТАСС /. Победительница зимнего чемпионата Европы 2015 года в беге на 3000 м Елена Коробкина , пробежав 10000 м на московском турнире Geraklion Athletics за 32 минуты 36,76 секунды, установила третий результат сезона в Европе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Обладателем лучшего результата сезона среди европейских бегуний является Сара Морейра из Португалии (32.10,50). Он был установлен 7 апреля на турнире в португальской Браге. Британка Элис Райт пробежала за 32.15,73. Финка Камилла Ричардссон после забега Коробкиной переместилась на четвертую позицию (32.39,01). Рекорд России на дистанции 10000 м был установлен 23 августа 2003 года Аллой Жиляевой и равен 30.27,07.