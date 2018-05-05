А. Егоров: у нас вообще самое лучшее судейство в мире

Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в преддверии матча 29-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит» выразил мнение, что российское футбольное судейство является лучшим в мире.

«Всё ли будет в порядке с судейством в матче «Локомотив» — «Зенит»? У нас вообще самое лучшее судейство в мире», — сказал Егоров.

Александр Егоров был назначен исполняющим обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС до конца нынешнего сезона 17 апреля, когда РФС объявил об уходе Андрея Будогоссокого.

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