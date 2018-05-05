Победитель чемпионата Российской футбольной премьер-лиги получит 368 млн рублей

МОСКВА, 5 мая. / ТАСС /. Победитель чемпионата Российской футбольной премьер-лиги сезона 2017/18 получит 368 млн рублей призовых. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

"Победитель чемпионата получит 368 млн рублей (около $5,8 млн), команда, занявшая второе место, — 316 млн (около $ 5 млн), третье — 290 млн (около $ 4,6 млн). Клуб, закончивший чемпионат на четвертом месте, — 263 млн (около $ 4,2 млн), пятом — 237 млн (около $ 3,7 млн), шестом — 211 млн (около $ 3,3 млн)", — сообщил Прядкин.

За два тура до конца чемпионата лидирует московский «Локомотив» (57 очков), следом расположились "Спартак" (53), «Краснодар» (53), ЦСКА (52) и "Зенит" (51). Краснодарская команда ранее в субботу обыграла «СКА— Хабаровск» в матче 29-го тура чемпионата России и в заключительном туре встретится с «Рубином» 13 мая.

В данный момент проходит встреча 29-го тура «Локомотив» — «Зенит», позже в субботу «Спартак» на домашней арене сыграет с «Ростовом».