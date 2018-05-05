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В Пушкинском районе прошел кросс, посвященный 73‐й годовщине Великой Победы
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В Пушкинском районе прошел кросс, посвященный 73‐й годовщине Великой Победы 

360tv.ru 1 час назад
За призовые места в Пушкинском районе боролись ребята из местных школ. И если в прошлом году на кросс вышли 120 человек, то в этом ‐ почти двести, сообщил телеканал «360».
Кроме короткой дистанции в полкилометра, школьники пробежали расстояние в два раза больше. Главное — уложиться по времени. Самые маленькие спринтеры — пятиклашки. Старшие ребята —
11-классники. Трассу организаторы специально не готовили. Выбрали равнину без особенностей рельефа в лесопарковой зоне. Несмотря на чистый воздух, многим даже опытным участникам забег дался нелегко. Хорошим результатам помешало волнение.
Идет борьба азартная, особенно, когда есть, за что бороться — за призы, за медали. Посмотрите, какая эйфория у маленьких ребят, которых награждают. И это есть пополнение в нашей спортивной школе
— Роман Пидриксон, директор юношеской спортивной школы по биатлону им. Елизарова.
До финиша дошли все. Победили сильнейшие. Тридцать юных спортсменов стали обладателями медалей и личных рекордов.
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