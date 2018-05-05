ИИ определит, что увидят солдаты на поле боя

Но зачем? Цель этого исследования — передать сбор информации искусственному интеллекту, чтобы люди не отвлекались, не пропускали нужного и могли здраво и критически мыслить без информационной перегрузки.

"Люди просто не могут обработать то количество информации, которое им потенциально доступно, — говорит Джонатан Турьян, нейроученый, который ведет это исследование. — И все же люди остаются непревзойденными в своей способности адаптироваться к сложным и динамическим ситуациям, вроде окружения на поле боя. Нам нужно больше мощностей для оценки и предсказания человеческой вариативности, поведения и намерений в разных контекстах".

Пока конкретные функции этого потенциального искусственного интеллекта неясны. Сейчас ученые сосредоточены на понимании научных и инженерных основ для создания подобного инструмента.

И, судя по всему, он вскоре понадобится. Уже несколько лет американские военные создают Тактическую сеть войсковой информации, сеть логистической информации о каждом солдате на определенной территории, работающую в реальном времени. А с современными сенсорами, аугментами и технологиями дополненной реальности количество информации, которое будет доступно каждому солдату во время боевых действий, увеличится многократно.

Сейчас армия США хочет понять, когда и как солдаты начинают ощущать информационную перегрузку, чтобы сконструировать алгоритм искусственного интеллекта, который будет давать бойцам соответствующую информацию в правильное время. Дело не в том, чтобы передать ИИ управление военными операциями — скорее цель в стратегическом использовании компьютеров для того, чтобы они делали то, чего люди иногда сделать просто не могут.