Ещё
ИИ определит, что увидят солдаты на поле боя
Далее:
Читайте также:
Ещё

ИИ определит, что увидят солдаты на поле боя 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Но зачем? Цель этого исследования — передать сбор информации искусственному интеллекту, чтобы люди не отвлекались, не пропускали нужного и могли здраво и критически мыслить без информационной перегрузки.
"Люди просто не могут обработать то количество информации, которое им потенциально доступно, — говорит Джонатан Турьян, нейроученый, который ведет это исследование. — И все же люди остаются непревзойденными в своей способности адаптироваться к сложным и динамическим ситуациям, вроде окружения на поле боя. Нам нужно больше мощностей для оценки и предсказания человеческой вариативности, поведения и намерений в разных контекстах".
Пока конкретные функции этого потенциального искусственного интеллекта неясны. Сейчас ученые сосредоточены на понимании научных и инженерных основ для создания подобного инструмента.
И, судя по всему, он вскоре понадобится. Уже несколько лет американские военные создают Тактическую сеть войсковой информации, сеть логистической информации о каждом солдате на определенной территории, работающую в реальном времени. А с современными сенсорами, аугментами и технологиями дополненной реальности количество информации, которое будет доступно каждому солдату во время боевых действий, увеличится многократно.
Сейчас армия США хочет понять, когда и как солдаты начинают ощущать информационную перегрузку, чтобы сконструировать алгоритм искусственного интеллекта, который будет давать бойцам соответствующую информацию в правильное время. Дело не в том, чтобы передать ИИ управление военными операциями — скорее цель в стратегическом использовании компьютеров для того, чтобы они делали то, чего люди иногда сделать просто не могут.
Популярная механика: последние новости
Ученые смеются над стоковыми фотографиями "ученых"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился чемпион России по футболу19
«Ты в порядке? Нет, всё плохо»
Фанаты «Зенита» вывесили оскорбительный баннер1
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания29
В горах Грузии погиб чемпион мира
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение