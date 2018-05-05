Ещё
Резиуан Мирзов: Сами видите, как судят «Тосно». Пусть все будет на совести арбитров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Резиуан Мирзов: Сами видите, как судят «Тосно». Пусть все будет на совести арбитров 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
‒ Мы бились, хотели выиграть. Игра удавалась, но потом пропустили обидный гол. Отыгрались, но опять сами себе привезли второй мяч. А дальше уже было психологически очень тяжело отыгрываться.
‒ Довольны уровнем судейства? Показалось, что опять были спорные решения в пользу соперника «Тосно». ‒ Мы уже устали говорить о судействе. Вы все сами видите, как нас судят. Пусть это остается на совести арбитров.
‒ Как в команде восприняли новость, что «Тосно» не сможет получить лицензию для выступления в Еврокубках? ‒ Мы выходим и бьемся. А дальше пускай решают в кабинетах. Надо было выигрывать сегодня, что бороться за сохранение места в чемпионате. Но мы проиграли. Теперь будем биться за Кубок. Надеемся, у нас все будет хорошо, — передает слова Мирзова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч закончился победой московской команды со счетом 2:1.
На голы Тони Шуньича и Кирилла Панченко хозяева ответили точным ударом Резиуана Мирзова. После этого матча тосненцы остались на предпоследнем месте с 24 очками. «Динамо» с 37 очками поднялось на девятое место и гарантировано осталось в высшем дивизионе.
Последний матч в чемпионате «Тосно» проведет против «Уфы» 13 мая, «Динамо» в этот же день сыграет со "Спартаком".
Советский спорт: последние новости
Илья Геркус: Денисов и Фарфан верили в чемпионство с самого начала. Я не верил «Локомотив», обыграв «Зенит», стал чемпионом России Джефферсон Фарфан: Победа над «Зенитом» одна из самых сложных побед в моей жизни
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился чемпион России по футболу19
«Ты в порядке? Нет, всё плохо»
Фанаты «Зенита» вывесили оскорбительный баннер1
В горах Грузии погиб чемпион мира
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания29
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение