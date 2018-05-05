Резиуан Мирзов: Сами видите, как судят «Тосно». Пусть все будет на совести арбитров 

‒ Мы бились, хотели выиграть. Игра удавалась, но потом пропустили обидный гол. Отыгрались, но опять сами себе привезли второй мяч. А дальше уже было психологически очень тяжело отыгрываться.
‒ Довольны уровнем судейства? Показалось, что опять были спорные решения в пользу соперника «Тосно». ‒ Мы уже устали говорить о судействе. Вы все сами видите, как нас судят. Пусть это остается на совести арбитров.
‒ Как в команде восприняли новость, что «Тосно» не сможет получить лицензию для выступления в Еврокубках? ‒ Мы выходим и бьемся. А дальше пускай решают в кабинетах. Надо было выигрывать сегодня, что бороться за сохранение места в чемпионате. Но мы проиграли. Теперь будем биться за Кубок. Надеемся, у нас все будет хорошо, — передает слова Мирзова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч закончился победой московской команды со счетом 2:1.
На голы Тони Шуньича и Кирилла Панченко хозяева ответили точным ударом Резиуана Мирзова. После этого матча тосненцы остались на предпоследнем месте с 24 очками. «Динамо» с 37 очками поднялось на девятое место и гарантировано осталось в высшем дивизионе.
Последний матч в чемпионате «Тосно» проведет против «Уфы» 13 мая, «Динамо» в этот же день сыграет со "Спартаком".