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Матч смерти: на берегу Шарташа провели военную реконструкцию
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Матч смерти: на берегу Шарташа провели военную реконструкцию 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня в Екатеринбурге в районе озера Шарташ со взрывами и настоящей военной техникой прошла реконструкция одного из боев июля 1941 года. Ее решили приурочить сразу и к грядущему празднованию Дня Победы, и к Чемпионату Мира по футболу. Поэтому основа сюжета реконструкции — футбольный матч между советскими пленными и немецкими конвойными смотрителями. Уже на подъезде к полю, где проходила реконструкция, с флагом советского союза расположился бронеавтомобиль БА-20. Пространство, где должны были проходить военные действия оградили красной лентой. Зрители уже за час до начала начали занимать лучшие места.
Сами участники собирались в небольшие группы и двигались на построение. Среди уже взрослых мужчин были заметны маленькие мальчики и подростки. — Меня радует, что в последние годы молодёжь начала появляться на реконструкции, — поделился с Е1.RU Григорий Григорьевич Старченко, участник екатеринбургского военно-исторического клуба «Горный Щит». — У меня лично отец — фронтовик, а вот ребёнок у нас 2002 года рождения уже 3 гол с нами ездит — вот это преемственность поколений. Алексей Заславский, комментатор реконструкции и член военно-исторического клуба «Солдатскими дорогами» рассказал, что в этом году участие в реконструкции принимают более 120 человек из военно-исторических клубов Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Тюмени, Шадринска, Ревды, Новоуральска, Кургана и даже есть один человек из Новороссийска.
Солдаты в немецкой и советской форме собрались на поле для общего инструктажа. К полю подъехала военная техника. — Вся техника соответствует началу войны. Это грузовой автомобиль, немецкий бронетранспортер, легковой автомобиль, немецкие мотоциклы. Бойцы вооружены винтовками, пулемётами, карабинами и автоматами, — заговорил со сцены Алексей.
Солдаты обеих армий стали расходиться на свои позиции. Участники реконструкции попытались передать общие настроение военных событий 1941. Красная армия отступает, но не теряет воли к сопротивлению. Увидя немцев, которые расположились на привал с советскими пленными, Красноармейцы решают атаковать врага. Атаке предшествует футбольный матч между пленными красноармейцами и фашистскими конвоирами. — Этой реконструкцией мы хотели напомнить всем, что предстоящий ЧМ по футболу — это праздник, но были в нашей истории события, когда футбол был трагедией. Например, матч смерти в 1942 году в Киеве, когда немцы собрали наших пленных и заставили играть против них, — сказал комментатор.
Отвлекшиеся немцы не заметили, как из леса стала наступать Советская пехота с бронеавтомобилем. Начался бой. Главной целью красноармейцев был немецкий бронетранспортер, который мешал наступлению пехоты красной армии. Машину удалось повредить и завершить атаку победой советских солдат. На поле то и дело взрывались снаряды, звучали очереди. Звуки от взрывов и пыль оглушали и ослепляли. В дула всех орудий были заложены холостые патроны и смятые гильзы, но в какой-то момент начало появляться паническое чувство страха. Взрослые зрители закрывали уши и глаза руками, а дети прятались за родителей, когда слышали слишком громкие взрывы. — Конечно события сконструированы, нет никаких достоверных исторических прототипов, но мы знаем другие схожие истории, по мотивам которых и была сделана реконструкция, — рассказал нам Алексей. Атаку советские солдаты закончили дружным «Ура», которое подхватили возгласы нескольких зрителей.
Мы собрали для вас полную программу празднования Дня Победы в Екатеринбурге вот здесь.
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