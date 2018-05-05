Майк Салливан: Атаковать — часть нашего ДНК

Посмотрите на нашу команду: мы заточены под атаку. Наши системообразующие игроки — это плеймейкеры, снайперы, парни, которые любят и умеют играть с шайбой, делать с ней что-то красивое. Но когда ты оказываешься в кубковой среде, то обнаруживается, что льда, на котором все это можно делать, просто нет. И что играть становится очень тяжело. И поэтому, когда ты пытаешься форсировать что-то, чего нет, ты ставишь команду в уязвимое положение.

Так что дисциплина заключается в том, чтобы верно определить, есть ли возможность для развития атаки. А появляется она, когда у тебя обнаруживается численный перевес, скорость и пространство. Наш тренерский штаб никогда не стремился отбирать у игроков клюшки, потому что именно это, с нашей точки зрения, выделяет нашу команду среди всех остальных, — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после четырех встреч счет в серии между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» равный — 2:2.