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Болельщики «Кьево» ворвались на тренировочную базу клуба и ударили менеджера команды
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Болельщики «Кьево» ворвались на тренировочную базу клуба и ударили менеджера команды 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фанаты «Кьево», недовольные выступлениями команды в текущем сезоне Серии А, вторглись на тренировочную базу клуба «Веронелло».
Группа из 10 болельщиков требовала встречи с игроками идущего на вылет «Кьево». По информации издания Il Messaggero, фанатов встретил менеджер команды Марко Пачьоне, который получил удар по лицу, пытаясь удержать агрессивно настроенных людей.
За три тура до завершения чемпионата «Кьево» занимает 18-е место, набрав 31 очко. В оставшихся турах веронцы сыграют с «Кротоне», «Болоньей» и «Беневенто». От спасительного 17-го места «летающих ослов» отделяет 1 балл.
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