Ещё
Паредес: у «Зенита» есть шанс победить «Локо» во втором тайме, всё в наших руках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Паредес: у «Зенита» есть шанс победить «Локо» во втором тайме, всё в наших руках 

Чемпионат.com 2 часа назад
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился впечатлениями от первого тайма гостевого матча 29-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Команды пока не открыли счёт — 0:0.
«Не хватает голов — это наша главная проблема на протяжении практически всего сезона. Инициатива на нашей стороне, и сегодняшний матч не исключение. Ищем возможности, но пока просто не удаётся их завершить.
Шансы победить во втором тайме у нас есть. Будем надеяться. Всё в наших руках, в том числе инициатива. Большинство запланированных на игру комбинаций удаются, и мы будем продолжать в том же духе», — сказал Паредес в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
Оршуш: верила, что выиграю — ни минуты не думала о том, что проиграю Сборная России провела тренировку перед матчем с Австрией на ЧМ-2018 Мишин — об уходе Медведевой от Тутберидзе: шаг ли это вперёд? Жизнь покажет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился чемпион России по футболу19
«Ты в порядке? Нет, всё плохо»
Фанаты «Зенита» вывесили оскорбительный баннер1
В горах Грузии погиб чемпион мира
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания29
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение