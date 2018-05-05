Паредес: у «Зенита» есть шанс победить «Локо» во втором тайме, всё в наших руках

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился впечатлениями от первого тайма гостевого матча 29-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Команды пока не открыли счёт — 0:0.

«Не хватает голов — это наша главная проблема на протяжении практически всего сезона. Инициатива на нашей стороне, и сегодняшний матч не исключение. Ищем возможности, но пока просто не удаётся их завершить.

Шансы победить во втором тайме у нас есть. Будем надеяться. Всё в наших руках, в том числе инициатива. Большинство запланированных на игру комбинаций удаются, и мы будем продолжать в том же духе», — сказал Паредес в эфире телеканала «Наш футбол».