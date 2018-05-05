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Рауш: сейчас самое важное в моей футбольной жизни — сыграть на чемпионате мира
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Рауш: сейчас самое важное в моей футбольной жизни — сыграть на чемпионате мира 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Динамо» Константин Рауш признался, что надеется попасть в заявку сборной России на ЧМ-2018.
«Стал ли я лучше говорить по-русски? Да, немного. Я учусь каждый день, становится лучше. Конечно, мне ещё не хватает некоторых слов: не всё я могу сказать так, как по-немецки. Думаю, ещё четыре месяца и всё будет отлично.
Не разочаровывает ли Премьер-Лига после Бундеслиги? Мне нужно было время привыкнуть, было нелегко. В первых двух играх я немного сыграл: были проблемы со спиной из-за искусственного поля. Я к этому не привык, потому что в Германии такого не бывает. Футбол в России хороший, но, конечно, в Бундеслиге он лучше. Это не секрет.
Что касается попадания в заявку на ЧМ-2018, то я всё для этого делаю. Моя задача — всё отдавать клубу, хорошо играть. Думаю, я неплохо с этим справился. Я был бы очень рад, если попаду на чемпионат мира. Сейчас это самое важное в моей футбольной жизни, такой шанс выпадает нечасто. Буду надеяться, что попаду в состав.
Мне удобно играть в схеме с тремя центральными защитниками в сборной России, я и в Германии так играл. Всегда ведь смотришь, как играет соперник. Потом мы обсуждаем, как будем играть. Я уже столько играю, что все схемы знакомы и привычны. Иногда хорошо получается, иногда не очень, — это футбол. Станислав Черчесов не ругает меня по-немецки. Он хочет, чтобы мы с Ромой Нойштедтером всегда разговаривали по-русски. Мы так и делаем.
Не знаю, буду ли праздновать День Победы. Время ещё есть, поэтому посмотрим», — передаёт слова Рауша корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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