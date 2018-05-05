Лукосяк: «Тосно» напоминает колосса на глиняных ногах, факира на час"

Андрей Сергеев. Спортивный журналист, член Международной федерации истории и статистики футбола Юрий Лукосяк считает, что «Тосно» нечего делать в РФПЛ. Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру"

— Нужна ли РФПЛ «Тосно» и соответственно, нужен ли «Тосно» Премьер-лиге?

— Я думаю, что такие команды как «Тосно» при том положении вещей, при той организации, при той финансовой поддержке, при отсутствии академии напоминают колосса на глиняных ногах, факира на час. Такие команды однозначно не нужны. В своё время анонсировалась фраза, что Ленинградская область должна иметь команду в Премьер-лиге, но в итоге это так и осталось пустой болтовнёй. Я думаю, что в такой ситуации судьба «Тосно» — играть в ФНЛ, развиваться потихоньку. Жаль очень тренера, очень хороший тренер у команды в этом сезоне.

Я даже считаю, что победа в Кубке России скорее нужна самим игрокам, чем команде «Тосно». Эти игроки победой в Кубке, а я им этого желаю, определят свою дальнейшую спортивную судьбу. Так всегда бывает.