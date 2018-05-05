Алексей Скворцов: «Тосно» будет смотреть, как играет «Анжи» и болеть за «Ахмат»

Полузащитник «Тосно» Алексей Скворцов после поражения от «Динамо» (1:2) в 29-м туре чемпионата России посетовал на состояние газона. Тосненцы остались в зоне вылета и в случае победы «Анжи» над «Ахматом» досрочно покинут премьер-лигу.

— Тяжелая была игра, с обилием нарушений, — цитирует Поле вязкое также способствовало этому. Подобные матчи называют «до гола» — зрителям повезло, что они увидели три забитых мяча. Жаль, что не выиграли мы при этом.

— Сложилось ощущение, что в первом тайме обеим командам было гораздо сложнее действовать в атаку, нежели во втором. Так ли это, и с чем подобное связано?

— Очки нужны были как одной команде, так и другой. Поэтому, в первую очередь, все думали об обороне. Во втором же тайме, когда уже и подустали все, раскрылись, тем более гости забили первый мяч, пошла уже игра в атаку.

— Был ли конкретный план у вас, за счет чего можно обыграть соперника? Или в первую очередь в подготовке отталкивались от своей игры?

— Мы концентрировались на своей игре. Безусловно, наработки были и конкретно к этому матчу в том числе.

— Долгое время после твоего перехода в «Тосно» ты не выходил на поле. Сейчас все больше игрового времени стал получать. Насколько комфортно чувствуешь себя в коллективе и как оцениваешь свою игру?

— В команде я чувствую себя абсолютно спокойно, хороший коллектив у нас. Все приняли меня открыто. Старался, усердно тренировался, чтобы соответствовать уровню Премьер-Лиги. Сейчас пытаюсь использовать каждую минуту на поле, чтобы доказать, что я достоин этого места. Спасибо тренерскому штабу за доверие.

— Теперь следить за «Анжи»?

— Да, теперь будем смотреть, как сыграет «Анжи» и болеть за «Ахмат».