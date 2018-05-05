Навальный подставил школоту под полицейские дубинки

К сожалению, заранее описанный нами примерный сценарий «возвращения Навального в политику» состоялся. Вопреки нескольким предложениям мэрии, Алексей все-таки призвл своих, в основном очень молодых и романтически настроенных сторонников на тесную Пушкинскую площадь. Призвал с одной целью, спровоцировать столкновение с полицией и подставить, как принято стало говорить, школоту под полицейские дубинки.

Собственно, и митинга, как такового не было, разгоряченная собственной смелостью группа изначально принялась скандировать «Долой царя!». Словно бы, все вернулись в 1905 год. Понятно, что на просторах проспекта Сахарова даже с его гулким эхо вся эта массовка не так смотрелась бы. А тут в тесноте, лицом к лицу с полицейскими во всей экипировке собравшихся было куда проще наэлектризовать.

Плюс не к месту появились оппоненты из НОД депутата Федорова, видимо, до конца не оценившие мудрость, что такие митинги не место для идеологических дискуссий. Фактически люди, кричавшие в ответ «Нет майдану», только сыграли на руку все тому же Навальному. Довершив нужный ему разогрев толпы. Доведения ее до градуса слепого и бессмысленного бунта. Начались столкновения, а потом и задержания.

Сам Навальный очень грамотно облачился в светлую рубашку в сине-белую клетку. И на всех видиоматериалах он будет хорошо заметен. Особенно на фоне темных полицейских, которые его задерживали. Ему, видимо, очередные пятнадцать суток. Но главное эффект достигнут. Он не такой «хомячок», как его либеральные собраться, своим участием легализовавшие-де победу Путина на выборах. Он боец, трибун, он способен поднять толпу. Он бессстрашен.

А ведь на днях был другой митинг, посвященный противодействию отключения Телеграма. И там Навальный выступал и держался вполне мирно. И все свелось к невинному запуску бумажных самолетиков.

Но то был не митинг Навального, не его бенефис. Он там не был просватанной невестой. Не то, что сегодня. Здесь он был главной и неоспоримой Звездой под камерами всех мировых агентств, видео этого местного бессмысленного боя разойдется по всем мировым агентствам. Имя Навального вновь прозвучит в нужном нашим международным «доброжелателям» контексте. Ну, а задержанная молодежь? Что ж, это расходный материал…