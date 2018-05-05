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Льюис Хэмилтон продаёт свой Mercedes-Maybach S600. Правда, владельцы ещё были
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Льюис Хэмилтон продаёт свой Mercedes-Maybach S600. Правда, владельцы ещё были 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Mercedes-Maybach S600, принадлежавший многократному чемпиону Формулы-1, продаётся за приличные деньги.
Сообщение о продаже столь интересного экземпляра Mercedes-Maybach S600 размещено Auto Trader по цене 104,990 фунтов стерлингов. Автомобиль похвастаться большим количеством «фишек», которые заказывал лично сам Льюис. Например, отметим 22-дюймовые колёсные диски, впечатляющим аудио-комплексом Burmester. Пассажиры, сидящие сзади, имеют по отдельному 10-дюймовому монитору.
«Это очень роскошный автомобиль, — сказали в Auto Trader. — Стандартный S-Class — один из самых роскошных автомобилей, который делает Mercedes, а Maybach — машина ещё более высокого класса, отличающаяся исключительным комфортом, сочетаемым с передовыми технологиями. Будучи пилотом Mercedes F1, неудивительно, что Льюис хотел лучшее из лучшего. «Мерседес» теперь должен был предложить ему что-то особенное на замену. Может быть, это будет новый Mercedes-AMG Project One hypercar».
Роскошное авто люкс-класса прошло 27 500 миль. Оно также отличается панорамной крышей, отделкой алькантарой, наличием вентиляции в креслах, шторками на окнах.
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