Льюис Хэмилтон продаёт свой Mercedes-Maybach S600. Правда, владельцы ещё были

Mercedes-Maybach S600, принадлежавший многократному чемпиону Формулы-1, продаётся за приличные деньги.

Сообщение о продаже столь интересного экземпляра Mercedes-Maybach S600 размещено Auto Trader по цене 104,990 фунтов стерлингов. Автомобиль похвастаться большим количеством «фишек», которые заказывал лично сам Льюис . Например, отметим 22-дюймовые колёсные диски, впечатляющим аудио-комплексом Burmester. Пассажиры, сидящие сзади, имеют по отдельному 10-дюймовому монитору.

«Это очень роскошный автомобиль, — сказали в Auto Trader. — Стандартный S-Class — один из самых роскошных автомобилей, который делает Mercedes, а Maybach — машина ещё более высокого класса, отличающаяся исключительным комфортом, сочетаемым с передовыми технологиями. Будучи пилотом Mercedes F1, неудивительно, что Льюис хотел лучшее из лучшего. «Мерседес» теперь должен был предложить ему что-то особенное на замену. Может быть, это будет новый Mercedes-AMG Project One hypercar».

Роскошное авто люкс-класса прошло 27 500 миль. Оно также отличается панорамной крышей, отделкой алькантарой, наличием вентиляции в креслах, шторками на окнах.