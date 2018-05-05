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Константин Рауш: Черчесов хочет, чтобы мы с Нойштедтером в сборной России говорили по-русски
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Константин Рауш: Черчесов хочет, чтобы мы с Нойштедтером в сборной России говорили по-русски 

Советский спорт 1 час назад
Рауш и Нойштедтер имеют гражданство ФГР. Для участия в чемпионате мира в России футболисты получили российское гражданство.
«Саламыч (Станислав Черчесов) хочет, чтобы мы всегда разговаривали по-русски, хочет, чтобы мы с Ромой Нойштедтером никогда не говорили по-немецки. Поэтому общаемся с ним только на русском языке.
Моя задача — отдавать все «Динамо», играть хорошо за клуб. Пока всё идет неплохо. Потом тренер сборной сделает свой выбор. Делаю всё для того, чтобы попасть в заявку на чемпионат мира. Буду очень рад, если это произойдет. Сейчас это самое важное для меня в жизни и в футболе», — цитирует Рауша «Р-Спорт».
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