Константин Рауш: Черчесов хочет, чтобы мы с Нойштедтером в сборной России говорили по-русски

Рауш и Нойштедтер имеют гражданство ФГР. Для участия в чемпионате мира в России футболисты получили российское гражданство.

«Саламыч ( Станислав Черчесов ) хочет, чтобы мы всегда разговаривали по-русски, хочет, чтобы мы с Ромой Нойштедтером никогда не говорили по-немецки. Поэтому общаемся с ним только на русском языке.

Моя задача — отдавать все «Динамо», играть хорошо за клуб. Пока всё идет неплохо. Потом тренер сборной сделает свой выбор. Делаю всё для того, чтобы попасть в заявку на чемпионат мира. Буду очень рад, если это произойдет. Сейчас это самое важное для меня в жизни и в футболе», — цитирует Рауша «Р-Спорт».