Более 700 спортсменов из России участвуют в фестивале боевых искусств в Черкесске

ЧЕРКЕССК, 5 мая. / ТАСС /. Первый фестиваль боевых искусств Карачаево-Черкесии собрал в Черкесске более 700 спортсменов из субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Они продемонстрируют свое мастерство по каратэ, тхэквондо, панкратиону и грэпплингу, сообщил в субботу ТАСС главный судья соревнований Аслан Бытдаев.

"Наш первый фестиваль, посвященный Дню возрождения карачаевского народа, стартовал успешно. В нем принимают участие более 700 спортсменов юга России, торжественное открытие состоялось 5 мая. Планируем сделать этот фестиваль традиционным", — сказал Бытдаев.

В состязаниях принимают участие спортсмены разных возрастов, начиная с шести лет.

Фестиваль проходит в физкультурно-оздоровительном комплексе «Купол» в Черкесске и завершится 6 мая.

"Отрадно, что с каждым годом в нашей республике проводится все больше крупных и интересных спортивных мероприятий, руководство КЧР уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры региона, популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи", — добавил собеседник агентства.

По данным минспорта Карачаево-Черкесии, за последние шесть лет в регионе построили и реконструировали более 50 спортивных объектов. С 2011 года количество жителей республики, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось с 11% до 35% от численности населения КЧР.