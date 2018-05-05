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Более 700 спортсменов из России участвуют в фестивале боевых искусств в Черкесске
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Более 700 спортсменов из России участвуют в фестивале боевых искусств в Черкесске 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 5 мая. /ТАСС/. Первый фестиваль боевых искусств Карачаево-Черкесии собрал в Черкесске более 700 спортсменов из субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Они продемонстрируют свое мастерство по каратэ, тхэквондо, панкратиону и грэпплингу, сообщил в субботу ТАСС главный судья соревнований Аслан Бытдаев.
"Наш первый фестиваль, посвященный Дню возрождения карачаевского народа, стартовал успешно. В нем принимают участие более 700 спортсменов юга России, торжественное открытие состоялось 5 мая. Планируем сделать этот фестиваль традиционным", — сказал Бытдаев.
В состязаниях принимают участие спортсмены разных возрастов, начиная с шести лет.
Фестиваль проходит в физкультурно-оздоровительном комплексе «Купол» в Черкесске и завершится 6 мая.
"Отрадно, что с каждым годом в нашей республике проводится все больше крупных и интересных спортивных мероприятий, руководство КЧР уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры региона, популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи", — добавил собеседник агентства.
По данным минспорта Карачаево-Черкесии, за последние шесть лет в регионе построили и реконструировали более 50 спортивных объектов. С 2011 года количество жителей республики, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось с 11% до 35% от численности населения КЧР.
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