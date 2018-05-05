Ещё
Зидан: «Некоторые игроки не выйдут на поле, но у нас достаточно футболистов, которые могут заменить травмированных»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зидан: «Некоторые игроки не выйдут на поле, но у нас достаточно футболистов, которые могут заменить травмированных» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Наставник "Реала" Зинедин Зидан в преддверии Эль Класико поднял тему травмированных игроков.
"Нас ждет матч с «Барселоной», однако он не изменит нашу позицию в таблице. Но мы хотим хорошо отыграть и победить. Некоторые игроки не выйдут на поле, но у нас достаточно футболистов, которые могут заменить травмированных. Сегодня мы увидим, есть ли какие-то изменения в их состоянии" — приводит слова Зидана Todomercadoweb.
Отметим, что в лазарете «Реала» в настоящее время находятся Карвахаль, Варан, Начо и Иско.
Soccer News: последние новости
"Челси" повесил ценник на Бакайоко Зидан прокомментировал победу над "Леганесом" Дуглас Коста: "Самый большой комплимент, который я получил - это то, что я достоин "Ювентуса"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился чемпион России по футболу19
«Ты в порядке? Нет, всё плохо»
Фанаты «Зенита» вывесили оскорбительный баннер1
В горах Грузии погиб чемпион мира
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания29
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение