Ставропольский парашютист из-за сильного ветра приземлился на деревья 

Видео спасения спортсмена обсуждают в местном паблике в Instagram.
«На программе после веломарша. Из-за сильного порывистого ветра парашютист приземлился на деревья. Жив, здоров, на видео — он», — говорится в описании к публикации.
В комментариях к ролику горожане обрадовались, что парашютист не пострадал и выразили беспокойство насчёт состояния его здоровья.
Некоторые пользователи заметили, что пострадавший, оказавшийся в таком положении, похож на летучую мышь.
Публикация от ЧП Нетипичный Ставрополь (@chp_26stav) 5 Май 2018 в 4:54 PDT