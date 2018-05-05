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Ставропольский парашютист из-за сильного ветра приземлился на деревья
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Ставропольский парашютист из-за сильного ветра приземлился на деревья 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Видео спасения спортсмена обсуждают в местном паблике в Instagram.
«На программе после веломарша. Из-за сильного порывистого ветра парашютист приземлился на деревья. Жив, здоров, на видео — он», — говорится в описании к публикации.
В комментариях к ролику горожане обрадовались, что парашютист не пострадал и выразили беспокойство насчёт состояния его здоровья.
Некоторые пользователи заметили, что пострадавший, оказавшийся в таком положении, похож на летучую мышь.
Публикация от ЧП Нетипичный Ставрополь (@chp_26stav) 5 Май 2018 в 4:54 PDT
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