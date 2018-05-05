Лукосяк: «Парфёнов — очень позитивный, прогрессирующий, интересный тренер»

Андрей Сергеев. Спортивный журналист, член Международной федерации истории и статистики футбола Юрий Лукосяк считает, что «Тосно» хорошо выглядел в проигранном «Динамо» матче (1:2). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру"

— Почему «Тосно» в последнем домашнем матче не смог перед своими болельщиками сделать шаг вперед?

— Как мы уже отмечали с вами, первый тайм смотрелся вполне достойно в исполнении игроков «Тосно». И сил хватало, и брака было поменьше. Во второй половине как-то разладилась коллективная игра, футболисты стали играть, зачем-то беря инициативу на себя, часто теряли мяч. Брак в передачах стал очень большим.

В итоге голы-то были необязательными. Зачем-то мы оставили левый фланг, и Рауш там себя вполне вольготно чувствовал. Эти прострелы были крайне опасными. В конечном итоге, мы и получили. Второй гол — это просто неряшливая игра футболистов в разные моменты, начиная от отбора на половине поля «Динамо». Последовала передача, и в итоге удар по воротам, совершенно обидное поражение.