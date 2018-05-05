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«Локомотив» — «Зенит»: Семин и Сухина давят на судью. Видео
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«Локомотив» — «Зенит»: Семин и Сухина давят на судью. Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В начале второго тайма матча 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» в моменте, связанным с решением арбитра Сергея Иванова (угловой у ворот «Локо») главный тренер хозяев и начальник железнодорожников Станислав Сухина оказывали давление на арбитра.
Семин покинул техническую зону и с возмущением стал что-то кричать арбитру, а Сухина отправился к угловому флажку и контролировал действия арбитра. (Сергей ЕГОРОВ)
Семин и Сухина давят на судью pic.twitter.com/SEIaFb6VTk
— СЭ Футбол (@football_se) 5 мая 2018 г.
Юрий Палыч лучше знает, где был фол #ЛокоЗенит pic.twitter.com/m5MKtO7kMR
— Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 5 мая 2018 г.
Локомотив М — Зенит
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