«Локомотив» — «Зенит»: Семин и Сухина давят на судью. Видео

В начале второго тайма матча 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» в моменте, связанным с решением арбитра Сергея Иванова (угловой у ворот «Локо») главный тренер хозяев и начальник железнодорожников Станислав Сухина оказывали давление на арбитра.

Семин покинул техническую зону и с возмущением стал что-то кричать арбитру, а Сухина отправился к угловому флажку и контролировал действия арбитра. (Сергей ЕГОРОВ)

Семин и Сухина давят на судью pic.twitter.com/SEIaFb6VTk

— СЭ Футбол (@football_se) 5 мая 2018 г.

Юрий Палыч лучше знает, где был фол #ЛокоЗенит pic.twitter.com/m5MKtO7kMR

— Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 5 мая 2018 г.

Локомотив М — Зенит