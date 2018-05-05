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«Авангард» перед финалом Кубка России проиграл «Оренбургу»
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«Авангард» перед финалом Кубка России проиграл «Оренбургу» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Оренбург» в матче 37-го тура чемпионата России обыграл на выезде курский «Авангард» — 2:0. По голу в этой встрече забили Вадим Афонин и Хасан Мамтов.
Чемпионат России
37-й тур  "Авангард" (Курск) — «Оренбург» — 0:2 (0:0)
Голы: Афонин, 86 (0:1). Мамтов, 87 (0:2).
"Авангард": Кобзев, Гоцук, Никитин, Багаев, А. Войнов, Акбашев, Д. Войнов (Синяев, 62), Митасов (Альшин, 73), Кубышкин (Нетфуллин, 46), Болов, Федчук (Шогенов, 56).
"Оренбург": Фролов, Андреев, Терехов, Ойеволе, Удалый, Чиркин, Сутормин (Мамтов, 72), Парняков, Ефремов (Бреев, 79), Афонин, Делькин (Попов, 88).
Предупреждения: Митасов, 70. Ойеволе, 70. Чиркин, 71.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
5 мая. Курск. Стадион «Трудовые резервы».
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