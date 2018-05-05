Назарбаев: В каждом регионе должен быть свой теннисный центр

В каждом регионе Казахстана должен появиться теннисный центр мирового стандарта, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев , сообщает пресс-служба главы государства.

Назарбаев посетил нового теннисного центра «Эйс» в Алматы. Он отметил, что в течение десяти лет в республике были созданы все необходимые условия для развития тенниса. В частности, в казахстане построено 244 корта. Количество спортсменов, занимающихся этим видом спорта, растет с каждым годом.

«Развитие тенниса обеспечивается соответствующей инфраструктурой. В каждом регионе должен быть построен теннисный центр мирового стандарта, чтобы у детей была возможность заниматься спортом и достигать профессиональных высот. Я надеюсь, что ваши воспитанники станут звездами мировой величины», — сказал Назарбаев.

В теннисном центре «Эйс» есть четыре крытых и шесть открытых кортов общей площадью более восьми тысяч квадратных метров с твердым покрытием «хард». Помимо кортов в нем расположены два тренажерных зала, медицинский пункт, раздевалки, кабинеты инструкторов, конференц-зал, пункты питания. Центр построен за счет средств частных инвесторов.

«Это — единственный теннисный центр в Алматы, который может принимать турниры уровня «ATP Challenger» в летнее время», — отмечается в сообщении.

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