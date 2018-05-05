Ещё
«Спартак» — «Ростов». Калачев и Дядюн не играют, травмированный Ионов — в заявке
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» — «Ростов». Калачев и Дядюн не играют, травмированный Ионов — в заявке 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Стал известен состав «Ростова» на матч 29-го тура чемпионата России против «Локомотива». Владимир Дядюн и Тимофей Калачев пропустят игру из-за травм. Алексей Ионов также не успел восстановиться после повреждения, как сообщает пресс-служба дончан, однако он был внесен в заявку.
Полностью состав «Ростова» выглядит следующим образом: Абаев, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Сигурдссон, Скопинцев, Байрамян, Гацкан, Юсупов, Майер, Шомуродов; запасные — Песьяков, Калачев, Вилюш, Сигурдарсон, Ионов, Макеев, Сапета, Чуперка, Плиев, Вебер.
Матч "Спартак" — «Ростов» начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
Спорт-Экспресс: последние новости
Алексей Скворцов: "Тосно" будет смотреть, как играет "Анжи" и болеть за "Ахмат" Семин расплакался после победы в чемпионате России Черчесов запрещает Раушу и Нойштедтеру разговаривать по-немецки в сборной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился чемпион России по футболу19
«Ты в порядке? Нет, всё плохо»
Фанаты «Зенита» вывесили оскорбительный баннер1
В горах Грузии погиб чемпион мира
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания29
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение