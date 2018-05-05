Стал известен состав «Ростова» на матч 29-го тура чемпионата России против «Локомотива». Владимир Дядюн и Тимофей Калачев пропустят игру из-за травм. Алексей Ионов также не успел восстановиться после повреждения, как сообщает пресс-служба дончан, однако он был внесен в заявку.
Полностью состав «Ростова» выглядит следующим образом: Абаев, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Сигурдссон, Скопинцев, Байрамян, Гацкан, Юсупов, Майер, Шомуродов; запасные — Песьяков, Калачев, Вилюш, Сигурдарсон, Ионов, Макеев, Сапета, Чуперка, Плиев, Вебер.
Матч "Спартак" — «Ростов» начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.