«Челси» повесил ценник на Бакайоко

Как сообщает Sportsmole, «аристократы» хотят выручить с трансфера игрока не менее 60 миллионов евро.

Отмечается, что на Бакайоко претендуют дортмундская «Боруссия» и «Монако».