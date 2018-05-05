Ещё
Уткин: «С Пилипчуком как раз все ясно. Этот человек — предатель»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уткин: «С Пилипчуком как раз все ясно. Этот человек — предатель» 

SPORT24.ru 1 час назад
Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал ситуацию с Романом Пилипчуком, который заявил об уходе из «Спартака» через прессу, при этом поблагодарив за работу всех, кроме главного тренера Массимо Карреры.
«С Романом Пилипчуком как раз все ясно. Этот человек — предатель. Предал он совсем не обязательно силы света и добра, это звучное слово нужно воспринимать в данном случае в чисто профессиональном аспекте. Пилипчук работал в команде, был ее частью. Профессионализм заключается в том, чтобы, гордясь своим вкладом, уважать целое. Ну да, возможно, тебя недооценивали, не исключено, что ты обижен, а уж попробовать себя в самостоятельной работе вообще святое дело. Так прекрасно! Заканчивается сезон — осталось десять дней — и начинай. Ни одна из амбициозных задач не пострадает.
Ну, а если тренер команды, спотыкающейся на финише сложного сезона, балансирующей на грани решения практической задачи: попасть в Лигу чемпионов; делает заявление об уходе, не сообразуясь с интересами команды — а они только в буквальном и кропотливом соблюдении собственных обязанностей могут заключаться — что ж, ты кидала. Человеку, которому без малого полтос, в мире командной игры живущему более тридцати лет, это не может быть не ясно», — написал Уткин на сайте.
SPORT24.ru: последние новости
Рауш: «Черчесов просит нас с Нойштедтером не разговаривать по-немецки» Боярский: «Я продолжу поддерживать «Зенит» Первый тестовый матч на «Самара Арене» прошел без нареканий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился чемпион России по футболу19
«Ты в порядке? Нет, всё плохо»
Фанаты «Зенита» вывесили оскорбительный баннер1
В горах Грузии погиб чемпион мира
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания29
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение