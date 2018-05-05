Уткин: «С Пилипчуком как раз все ясно. Этот человек — предатель»

«С Романом Пилипчуком как раз все ясно. Этот человек — предатель. Предал он совсем не обязательно силы света и добра, это звучное слово нужно воспринимать в данном случае в чисто профессиональном аспекте. Пилипчук работал в команде, был ее частью. Профессионализм заключается в том, чтобы, гордясь своим вкладом, уважать целое. Ну да, возможно, тебя недооценивали, не исключено, что ты обижен, а уж попробовать себя в самостоятельной работе вообще святое дело. Так прекрасно! Заканчивается сезон — осталось десять дней — и начинай. Ни одна из амбициозных задач не пострадает.

Ну, а если тренер команды, спотыкающейся на финише сложного сезона, балансирующей на грани решения практической задачи: попасть в Лигу чемпионов; делает заявление об уходе, не сообразуясь с интересами команды — а они только в буквальном и кропотливом соблюдении собственных обязанностей могут заключаться — что ж, ты кидала. Человеку, которому без малого полтос, в мире командной игры живущему более тридцати лет, это не может быть не ясно», — написал Уткин на сайте.