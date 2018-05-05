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Вивиани выиграл второй этап «Джиро д'Италия»
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Вивиани выиграл второй этап «Джиро д'Италия» 

Чемпионат.com 1 час назад
Итальянский велогонщик Элиа Вивиани из команды Quick-Step Floors одержал победу на втором этапе многодневки «Джиро д'Италия», которая проходит по дорогам Израиля и Италии.
Вторым после 167 км дистанции с подъёмом четвертой категории из Хайфы в Тель-Авив финишировал ещё один итальянец Якуб Марежко, представляющий команду Wilier Triestina-Selle Italia. Третьим стал ирландец Сэм Беннетт из команды Bora-Hansgrohe. Лучший из россиян Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin) пересёк финишную черту 14-м.
В общем зачёте лидирует австралиец Роан Деннис (BMC).
Следующий этап протяжённостью 229 км из Беэр-Шевы в Эйлат пройдет 6 мая.
Велошоссе. «Джиро д’Италия». 2-й этап. Хайфа — Тель-Авив, Израиль. 167 км  1. Элиа Вивиани (Италия, Quick-Step Floors) — 3:51.20 2. Якуб Марежко (Италия, Wilier Triestina — Selle Italia) — то же время 3. Сэм Беннетт (Ирландия, BORA — hansgrohe) — то же время 14. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) — то же время 142. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +1.05  Общий зачёт
1. Роан Деннис (Австралия, BMC) — 4:03,21 2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) — +0.01 3. Виктор Кампенартс (Бельгия, Lotto Fix All) — +0.03… 89. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) — +1.15… 150. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +2.17
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