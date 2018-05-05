Вивиани выиграл второй этап «Джиро д'Италия»

Итальянский велогонщик Элиа Вивиани из команды Quick-Step Floors одержал победу на втором этапе многодневки «Джиро д'Италия», которая проходит по дорогам Израиля и Италии.

Вторым после 167 км дистанции с подъёмом четвертой категории из Хайфы в Тель-Авив финишировал ещё один итальянец Якуб Марежко, представляющий команду Wilier Triestina-Selle Italia. Третьим стал ирландец Сэм Беннетт из команды Bora-Hansgrohe. Лучший из россиян Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin) пересёк финишную черту 14-м.

В общем зачёте лидирует австралиец Роан Деннис (BMC).

Следующий этап протяжённостью 229 км из Беэр-Шевы в Эйлат пройдет 6 мая.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 2-й этап. Хайфа — Тель-Авив, Израиль. 167 км 1. Элиа Вивиани (Италия, Quick-Step Floors) — 3:51.20 2. Якуб Марежко (Италия, Wilier Triestina — Selle Italia) — то же время 3. Сэм Беннетт (Ирландия, BORA — hansgrohe) — то же время 14. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) — то же время 142. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +1.05 Общий зачёт