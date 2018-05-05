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Юрий Сёмин в третий раз привел «Локомотив» к чемпионскому титулу
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Юрий Сёмин в третий раз привел «Локомотив» к чемпионскому титулу 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В центральном матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» в Москве победил со счетом 1:0 "Зенит" из Санкт— Петербурга и в третий раз в истории стал сильнейшим клубом страны.
"Золотой" мяч в ворота гостей забил португальский нападающий Антонио Эдер (85'), вышедший на замену на 79-й минуте встречи.
Таким образом, «Локомотив» набрал 60 очков и стал недосягаемым для конкурентов за тур до окончания чемпионата страны.
"Это одна из самых сложных побед в моей жизни, — сказал после финального свистка в телеэфире лучший бомбардир «Локомотива» в нынешнем сезоне перуанец Джефферсон Фарфан. — Нам очень помогала публика. Конечно, это невозможно сравнить ни с чем. Такие моменты единичны".
Главный тренер столичного клуба 70-летний Юрий Семин в третий раз привел «железнодорожников» к чемпионству: в последний раз это было
в ноябре 2014 года, а впервые «Локомотив» стал лучшим в России
осенью 2002 года
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