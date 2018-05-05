Юрий Сёмин в третий раз привел «Локомотив» к чемпионскому титулу

В центральном матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» в Москве победил со счетом 1:0 "Зенит" из Санкт— Петербурга и в третий раз в истории стал сильнейшим клубом страны.

"Золотой" мяч в ворота гостей забил португальский нападающий Антонио Эдер (85'), вышедший на замену на 79-й минуте встречи.

Таким образом, «Локомотив» набрал 60 очков и стал недосягаемым для конкурентов за тур до окончания чемпионата страны.

"Это одна из самых сложных побед в моей жизни, — сказал после финального свистка в телеэфире лучший бомбардир «Локомотива» в нынешнем сезоне перуанец Джефферсон Фарфан . — Нам очень помогала публика. Конечно, это невозможно сравнить ни с чем. Такие моменты единичны".

Главный тренер столичного клуба 70-летний Юрий Семин в третий раз привел «железнодорожников» к чемпионству: в последний раз это было

в ноябре 2014 года, а впервые «Локомотив» стал лучшим в России

осенью 2002 года