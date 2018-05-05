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«Гамбург» уступил «Айнтрахту» и впервые в истории вылетел из Бундеслиги
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«Гамбург» уступил «Айнтрахту» и впервые в истории вылетел из Бундеслиги 

SPORT24.ru 1 час назад
В матче 33-го тура чемпионата Германии «Гамбург» со счетом 0:3 уступил на выезде «Айнтрахту» и лишился шансов на сохранение прописки в Бундеслиге. «Динозавры» впервые в истории вылетели из высшего дивизиона чемпионата страны. Теперь в Бундеслиге не осталось ни одной команды, которую не постигала бы подобная участь.
«Вольфсбург» свой матч тоже проиграл, уступив на выезде «РБ Лейпциг» со счетом 1:4. Однако «волки» еще имеют шансы сохранить прописку в Бундеслиге, так как опережающий их «Фрайбург» тоже уступил (менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 1:3). Чтобы не вылететь, «Вольфсбургу» в последнем туре надо будет побеждать «Кельн» и рассчитывать на поражение «Фрайбурга» в матче с «Аугсбургом».
Чемпионат Германии. Бундеслига
33-й тур  «Айнтрахт» — «Гамбург» — 3:0 (1:0)
Голы: Вольф, 31; Маскарель, 77; Майер, 90+1.
«Боруссия» Менхенгладбах — «Фрайбург» — 3:1 (1:0)
Голы: Азар, 18; Эльведи, 57; Дрмич, 64 — Кляйндист, 59.
«Ганновер» — «Герта» — 3:1 (3:0)
Голы: Харник, 4; Сане, 40; Фуллкруг, 42 — Зельке, 73.
«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 4:1 (2:0)
Голы: Лукман, 24; Вернер, 34; Лукман, 52; Огустин, 63 — Дидави, 47.
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