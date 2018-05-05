«Гамбург» уступил «Айнтрахту» и впервые в истории вылетел из Бундеслиги

В матче 33-го тура чемпионата Германии «Гамбург» со счетом 0:3 уступил на выезде «Айнтрахту» и лишился шансов на сохранение прописки в Бундеслиге. «Динозавры» впервые в истории вылетели из высшего дивизиона чемпионата страны. Теперь в Бундеслиге не осталось ни одной команды, которую не постигала бы подобная участь.

«Вольфсбург» свой матч тоже проиграл, уступив на выезде «РБ Лейпциг» со счетом 1:4. Однако «волки» еще имеют шансы сохранить прописку в Бундеслиге, так как опережающий их «Фрайбург» тоже уступил (менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 1:3). Чтобы не вылететь, «Вольфсбургу» в последнем туре надо будет побеждать «Кельн» и рассчитывать на поражение «Фрайбурга» в матче с «Аугсбургом».

Чемпионат Германии. Бундеслига

33-й тур «Айнтрахт» — «Гамбург» — 3:0 (1:0)

Голы: Вольф, 31; Маскарель, 77; Майер, 90+1.

«Боруссия» Менхенгладбах — «Фрайбург» — 3:1 (1:0)

Голы: Азар, 18; Эльведи, 57; Дрмич, 64 — Кляйндист, 59.

«Ганновер» — «Герта» — 3:1 (3:0)

Голы: Харник, 4; Сане, 40; Фуллкруг, 42 — Зельке, 73.

«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 4:1 (2:0)

Голы: Лукман, 24; Вернер, 34; Лукман, 52; Огустин, 63 — Дидави, 47.