Что говорили о «Локомотиве» в сезоне-2017/18

Наши и ваши заблуждения о команде Юрия Сёмина

«Локомотив» — чемпион России. Удивительная история возвращения Юрия Сёмина в родную команду заканчивается вторым титулом за два года. Прошлым летом подобное казалось невозможным. Все ключевые события чемпионского сезона «Локо» и то, как их комментировали — мы и вы.

Начало сезона

Прошлое лето было для «Локомотива» странным. Вроде получили Кубок России, но в чемпионате заняли довольно стыдное восьмое место. Будущее Юрия Семина обсуждали Совет директоров, всерьез размышляя над увольнением главного тренера. Фаворитом РФПЛ «Локомотив» точно не считался. Были безумные трансферы «Зенита» , чемпионский «Спартак» , «Краснодар», ЦСКА. Наверное, даже «Рубин» после возвращения Курбана Бердыева воспринимали серьезнее.

Что писал «Чемпионат»:

Григорий Телингатер : Сёмин — символ клуба, тем более в прошлом сезоне он выиграл Кубок. Тем не менее его не стоило оставлять на этот сезон. Пускай даже болельщики закидают меня тухлыми помидорам (я, кстати, ненавижу помидоры, вообще их не ем). Если тренер на тренировках кричит «Мааааминов, Фарлаааааааан», то это вызывает, скажем так, вопросы у футболистов. Хотя пожилому человеку можно сделать скидку: Форлан и Фарфан — достаточно похожие фамилии.

Что писали вы:

argentina2010: «В тройке Зенит, Спартак, ЦСКА, может Бердыев вмешается. Дальше Краснодар и Локомотив. А так после стольких отваленных миллионов Зенит обязан становиться чемпионом за несколько туров» (Стилистика комментариев здесь и далее — полностью авторская. — прим. ред.)

Суперкубок России. Проигрыш «Спартаку»

Сергей Титов : Безысходность состава «Локо» читается во многих вещах. Атака с Фернандешем, Миранчуком и Ари — единственная линия, не вызывающая тревоги, но сколько-то адекватной замены им на лавке нет. (Спасать матч Суперкубка вышли Антон Миранчук и Коломейцев — клиника для клуба, ставящего высокие задачи.) ramilich: Сильно бросалось в глаза, насколько «Локомотиву» не хватает игрока в атаке. Миранчук и Ари что — то делали между собой, а поддержки не было никакой. Фарфан — никакущий. Дело не в технике — он элементарно всех медленней. На фоне «Спартака» — это не игрок РФПЛ. Что касается «Спартака», то прям хочется аплодировать стоя Каррере. Нынешние успехи «Спартака» — это очень тонкая тренерская работа. Так в России никто из тренеров не может.

Победа над ЦСКА и выход на первое место в таблице. Травма Ари Сергей Титов: Единственное, что вызывает опасения за путь движения такого «Локомотива» — травма Ари. Чтобы понять, что значит для «железнодорожников» потеря такого нападающего, вспомните «Локо» Черевченко с Ньяссом и без. Такой команде нужен быстрый результативный форвард, умеющий цепляться за мяч. Так что теперь планка результатов сезона во многом зависит от работы трансферного отдела красно-зелёных. Если попасть с нападающим, эта команда может претендовать на очень многое. qwert00: Вот когда придется играть в атаку «Локомотиву», а соперник вдевятером будет защищаться, тогда и посмотрим, что это за команда.

Домашнее поражение от «Тосно» — 0:2 Григорий Телингатер: Первый тайм получился настолько скучным, что коллеги больше обсуждали не футбол, а противостояние рэперов Оксимирона и Гнойного. Гол Чернова на 51-й минуте случился в абсолютной тишине. По сути, там даже момента не было. Удар из-за пределов штрафной вряд ли оказался опасным, если бы не рикошет от Кверквелии. roma4zenit: А что не так с «Локомотивом»… У них состава нет, чтобы бороться за золото, вот и все.

Волевая победа над «Спартаком» в гостях — 4:3 Дмитрий Егоров : Знаете, что означают четыре гола от игроков «Локо» во втором тайме? Это конкретная рубка за Юрия Сёмина. Палыч действительно если и не близок к отставке, то под напряжением. И убрать «старого, несовременного, слабого тренера» команде не составило бы труда. Мы же не в детском саду и прекрасно понимаем, как всё делается. Ну, летит команда 0:2 «Спартаку» в гостях, не забивает, не получается — и вот он, повод для увольнения, без упрёков. Но «Локомотив» вырывает, вымучивает победу и показывает руководству: «Мы хотим продолжать именно с Сёминым». Это знак к укреплению, покупке форварда, средства на которого можно направить хотя бы из зарплаты виртуально нового тренера. doc87doc: Болею за КБ, но Палыч был мотиватором, еще до того как это стало «мейнстримом», стиль его мне не нравится (главное не пропустить), но он работает. А Каррера я не понимаю, как готовил команду к сезону… багаж на 2 года не растягивается, как оказалось.

Срыв аренды Артёма Дзюбы, приход Эдера

Иван Карпов : Пока шли переговоры по Дзюбе с «Краснодаром», президент «Локомотива» Илья Геркус успел подписать португальца Эдера. У «Локо» нет проблем с российским игроками, поэтому когда на совете директоров встал вопрос: «Брать Дзюбу или нет?», — решили не рисковать с третьим арендованным футболистом (Ари и Эдер принадлежат «Краснодару» и «Лиллю»). Хотя главный тренер Юрий Сёмин просил именно Дзюбу. greenseyes: Мне кажется, трансфер Дзюбы не свершился по одной причине, он хочет трофей (перешёл же за трофеями, а их всё нет). И как он его получит, сидя на лавке или ещё глубже, ему без разницы. Он не хочет играть или ещё что то в других клубах, он хочет трофей.

Разгром «Зенита» и первое место после 15 туров

Олег Лысенко : Лидерству «Локомотива» трудно найти рациональное и убедительное объяснение. Цифры, на которые так любят ссылаться аналитики всех мастей, нам тут не помощники. По большинству статистических параметров (забитые и пропущенные мячи, владение, точность передач, удары по воротам) красно-зелёные уступают конкурентам, в отдельных компонентах — ощутимо. По совокупной стоимости состава (доверимся экспертам transfermarkt.de) занимают шестое место в лиге, по объёмам летних инвестиций в трансферы — четвёртое.

vagal: Я с глубоким уважением отношусь к Юрию Павловичу Сёмину. Его победы с Локо в 2000-е в т.ч. в еврокубках были хороши, как и великолепна построенная им тогда команда. Если не «Спартак», то желаю, чтобы именно «Локо» стал чемпионом. Было бы красиво таким образом утереть нос Манчини и «Газпрому» , а после ЛЧ в следующем году, можно и на заслуженную пенсию. Хотя судя по огню, который пылает на тренерском мостике «Локомотива», сам то он такой вариант не рассматривает. Это то и подкупает в Палыче! Таких соперников хочется уважать. Semin on fire, RFPL is terrified!

Фарфан оформляет дубль в ворота «Тосно», делая свой клуб зимним чемпионом

Антон Михашенок: Джефферсону Фарфану под конец хорошей карьеры удалось поймать букет из целой охапки положительных случайностей. Идущий на первом месте «Локомотив» может быть этому только рад. Izmailov91: Случайности… Бредовая статья как и показалось по заголовку изначально. Да, согласен со всеми пунктами. Но называть эти моменты случайностями это это чересчур!

Нулевая ничья со «Спартаком» в снежном Черкизове

Сергей Титов: «Локо» и «Спартак» вынужденно выдали самый примитивный и слабый по качеству игры топ-матч сезона, и одно из статистических доказательств тезиса — количество длинных передач. По 77 с каждой стороны. Самый активный по доставке лонг-боллов — Соломон Кверквелия : выдал 21 длинную передачу. Точными стали всего 3. graf-olenev18: «Локомотив» проводит очень качественный сезон. Видно, что Юрий Палыч в межсезонье потрудился на славу. Уверен, зацепятся за Лигу Европы.

«Локомотив» проиграл «Амкару» в матче, перенесённом из Перми в Черкизово

Дмитрий Егоров: Но когда победил хитрый расчёт, когда было продумано и продавлено некрасивое, хамское действие по отношению к не способному защищаться российскому футболу, — фарт ушёл. Как сказал Сёмин, «Локо» отдал «Амкару» и деньги, и очки, а ещё, добавим от себя, и дисквалифицированного Игоря Денисова . Отрыв от «Спартака» теперь — два балла, пусть и не по потерянным, но на вид уже очень страшный. vbane01: Все это эмоции, после первых 5 туров короновали «Зенит», перед зимней паузой «Локомотив», после одной неудачи «Локомотива» коронуют «Спартак», а завтра еще и ЦСКА свое слово может сказать. Погодите метаться с медальками.

После потерь очков конкурентами для чемпионства «Локомотиву» требовалось набрать 3 очка в 3 матчах