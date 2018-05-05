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«Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России
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«Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИАМО
Московский «Локомотив» стал чемпионом России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Железнодорожники» в матче 29-го тура обыграли санкт-петербургский «Зенит» с минимальным счетом, гол на 87-й минуте забил нападающий Антонио Эдер. Таким образом, «Локомотив» набрал 60 очков и оказался недосягаемым для «Спартака», у которого в активе 53 балла.
«Железнодорожники» в последний раз выигрывали национальное первенство в 2004 году, также они брали трофей в 2002-м. Тогда московский клуб также тренировал Семин. Предыдущим золотым медалистом был «Спартак».
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