«Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России

Московский «Локомотив» стал чемпионом России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Железнодорожники» в матче 29-го тура обыграли санкт-петербургский «Зенит» с минимальным счетом, гол на 87-й минуте забил нападающий Антонио Эдер . Таким образом, «Локомотив» набрал 60 очков и оказался недосягаемым для «Спартака» , у которого в активе 53 балла.

«Железнодорожники» в последний раз выигрывали национальное первенство в 2004 году, также они брали трофей в 2002-м. Тогда московский клуб также тренировал Семин. Предыдущим золотым медалистом был «Спартак».