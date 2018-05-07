Когда пройдет церемония награждения «Локомотива» золотыми медалями?

Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы в чемпионате России стал гостем редакции «СЭ». Он рассказал, что церемония награждения команды золотыми медалями РФПЛ пройдет только после чемпионата мира-2018 (14 июня — 15 июля).

— Когда пройдет церемония награждения медалями? Дата, место, какое будет шоу?

РФС должен на исполкоме или на бюро исполкома подвести итоги чемпионата. В зависимости от этой даты и будем планировать церемонию.

— Это будет уже после чемпионата мира?

— Да. Почему-то остался этот пережиток старой системы. Конечно, неправильно, что медали вручаются не сразу после победы. Чего ждать-то? Причем медали за выигрыш в Кубке сразу. А тут из-за того, что организатором является РФПЛ, есть дополнительная процедура. То есть формально, юридически — еще чемпион "Спартак" . До тех пор, пока итоги чемпионата не подвел исполком или бюро исполкома. Пока последняя печать не поставлена. Думаю, от этого будем постепенно избавляться от такой процедуры, и в следующем сезоне будет поставлен вопрос о том, чтобы ее больше не было.

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