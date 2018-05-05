«Золотой» гол Эдера. «Локомотив» оформил первое чемпионство за 14 лет

Бескомпромиссная борьба

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Егор Бычков отметил напряженность игры на стадионе «Локомотив», ведь обеим командам нужно было набирать очки.

«Петербуржцы, официально простившись с одной мечтой — о первом месте в таблице — после нулевой ничьей с ЦСКА, не собирались расставаться со второй — местом в Лиге чемпионов на следующий год. Мотивация у обеих команд была запредельная — никаких поблажек, кость в кость, кровь за кровь.

В середине первого тайма Тарасову разбили лицо — в игру он вернулся с забинтованным лбом. Фернандеша жестко роняли на землю в каждой второй атаке, Игнатьев получил предупреждение, с разбега въехав сзади в ноги Дриусси, а сам аргентинский нападающий за несколько минут до этого схлопотал горчичник, оттоптав стопу Денисову. Удивительно, что остались без карточек Кверквелия и Заболотный, на глазах у судьи едва не вступившие в рукопашную после нарушения грузинского защитника.

Цена ошибки была высока, но команды не особенно осторожничали: у хозяев выделялся Алексей Миранчук — дирижировал игрой, опасно простреливал и навешивал в штрафную Лодыгина, один раз даже плотно приложился по мячу со средней дистанции, но вратарь гостей был надежен.

"Зенит" , несмотря на тактику с тремя центральными защитниками — после травмы Ивановича компанию Кришито и Мевле составил Краневиттер, — активно атаковал флангами (чаще) и через центр (реже). Жирков хорошо простреливал на Дриусси и закидывал мяч в расчете на верховую борьбу Заболотного, но Гильерме и защитники «Локо» всякий раз уверенно выносили мяч», — пишет Бычков.

Знаковый второй тайм

Журналист портала Евро-Футбол.Ру Денис Попович подчеркнул, что «Локомотив» завладел инициативой во втором тайме и добился своей цели.

«Во втором тайме лучше играли «железнодорожники» — они стали оказывать больше давления у ворот Лодыгина, перевели игру на чужую половину поля и практически ничего не давали создать сопернику. Несколько раз в игру вступал Гильерме после стандартов питерцев, но ударов по его воротам не было вообще. У «Локо» лучшим в атаке был Алексей Миранчук, раз за разом бравший на себя инициативу. На 60-й минуте его проход с правого фланга едва не завершился голом, но брат Антон замешкался в момент удара.

Однако до конца матча питерцы не устояли. На 87-й минуте атака «Локомотива» правым флангом завершилась голом! Владислав Игнатьев промчался по бровке и выполнил точечный пас на свеженького Эдера, в касание пробившего точно в сетку ворот — 1:0! Этот португалец умеет забивать «золотые» голы, практикует с 2016 года. Радости «железнодорожников» не было предела, но оставалось доиграть еще несколько минут до финального свистка, и они это сделали», — констатирует Попович.

Эдер-чудотворец

Автор «Советского спорта» Константин Кринский назвал происходящее во втором тайме «похоронами „Зенита“ и Роберто Манчини».

«Рефери в нескольких мягко говоря неоднозначных эпизодах, которые могли стать судьбоносными, принимал решение в пользу «Зенита». Это бесило всех: журналистов, публику, скамейку хозяев. После 60-й минуты рефери стало совестно и он вернулся к более честной и объективной работе.

"Локомотив" последние полчаса оркестром в 11 человек и дирижером Семиным играл на похоронах «Зенита» Манчини и шансов кого-то другого на чемпионство. Фарфан на 66-й минуте пришиб гостей тромбоном, смачно пройдя по центру, положив кипера на газон и пробив в пустые ворота. Но не засчитал этот гол Иванов, потому что перунец оказался в офсайде. А конфетти уже полетели, а файеры уже зажгли, а лупить из вакуумных пушек и ракетниц уже начали. Питер тоже оживился и начал жечь черкизовские кресла.

На последние 15 минут Семин бросил в бой Эдера. Видимо, чтобы тот забил и снова сделал свою команду чемпионом, как летом 2016-го на чемпионате Европы. Так и случилось, магия! После идеального игнатьевского прострела справа португалец высунул свой огромную ногу как смычок от контрабаса и проткнул мяч в ворота Лодыгина и всего Санкт-Петербурга. Похоже, Эдер действительно чудотворец», — убежден Кринский.

Первое чемпионство за 14 лет Редакция портала Sport24 напомнила, что для «Локомотива» этот чемпионский титул стал первым за последние 14 лет.

«Жара пошла и во втором тайме — Кузяев и Фернандеш немного потолкались в штрафной Гильерме, но судья конфликт погасил. После этого момента команды сосредоточились на футболе.

В середине второго тайма Фарфан вырвался один на один с Лодыгиным, обыграл вратаря «Зенита», положил мяч в ворота и побежал праздновать. Фаны «Локо» выкинули на поле красно-зеленый серпантин, но… арбитры зафиксировали офсайд. Радость пришлось отложить.

За несколько минут до этого Антон Миранчук упустил вернейший момент забить после шикарного паса от брата, но сплоховал. Матч Антон досматривал чуть ли не со слезами на глазах.

Но вскоре он, как и все футболисты, тренеры и болельщики «Локомотива», взорвался от счастья. Нападающий Эдер, который сделал Португалию чемпионом Европы в 2016 году, забил золотой гол в чемпионате России, замкнув прострел с фланга. Наиграл на пожизненный контракт.

"Зенит" пытался поддавить, но ничего путного придумать не успел. Финальный свисток — и «Локомотив» празднует первое чемпионство за 14 лет. Ждите людей в красно-зеленом сегодня вечером на улицах Москвы. Юрий Семин и его банда подарили им это счастье», — говорится в материале.

Гуляй, Черкизово, сегодня твой праздник

Обозреватель «Чемпионата» Олег Лысенко подчеркнул, что болельщики «Локомотива» долго ждали этого праздника.

«В концовке Семин оставил на газоне всего одного Миранчука, под номером 59, но надежд решить всё здесь и сейчас не оставлял до последнего свистка Иванова. Ради этого на поле был снаряжён герой финала Евро-2016. И он решил судьбу трёх очков, а вместе с ними — судьбу золота!

Автогол Полоза Лодыгин благополучно предовтратил, но против удара Эдера спустя несколько минут был бессилен. Защитники «Зенита» просто проспали мощный рывок португальского снайпера.

Остаток матча прошел под хоровое пение черкизовского стадиона. Они так долго ждали этого мгновения, и кто скажет, что они его не заслужили? Гуляй, Черкизово, сегодня твой праздник!», — призвал Лысенко.