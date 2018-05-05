«Бавария» одержала шестую победу подряд в чемпионате Германии по футболу, обыграв «Кёльн»

В матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу «Бавария» на выезде обыграла «Кёльн» со счётом 3:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитники Джеймс Родригес и Корентен Толиссо, а также форвард Роберт Левандовски

Этот успех стал для футболистов «Баварии» шестым кряду в рамках немецкого чемпионата. Команда Юппа Хайнкеса уже гарантировала себе комплект золотых медалей и за тур до окончания сезона опережает ближайшего преследователя в лице «Шальке» на 24 очка.

Ранее сообщалось, что Хайнкес завершит тренерскую карьеру по окончании сезона.