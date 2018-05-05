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Геркус: в чемпионство «Локомотива» верили только Денисов и Фарфан
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Геркус: в чемпионство «Локомотива» верили только Денисов и Фарфан 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу команды в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги.
«Два человека верили в чемпионство с самого начала. Я не верил, почти никто не верил. Эти два человека — Игорь Денисов и Фарфан. Все остальные присоединились позже, а эти парни нас вытащили. Мы это сделали! Мне очень тяжело выигрывать, выступая против своей бывшей команды, но это футбол, такая драма», — сказал Геркус в эфире телеканала «Наш футбол».
«Локомотив» впервые за 14 лет и в третий раз в истории выиграл чемпионат России. К двум предыдущим победам, в 2002 и 2004 годах, команду приводил нынешний главный тренер — Юрий Сёмин. Лидером по числу титулов является «Спартак» — 10 чемпионств. Красно-белые стали чемпионами в прошлом году.
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