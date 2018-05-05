Фарфан — о титуле: это невозможно сравнить ни с чем, такие моменты единичны

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился эмоциями от победы в чемпионате России. «Это одна из самых сложных побед в моей жизни. Нам очень помогала публика. Конечно, это невозможно сравнить ни с чем. Такие моменты единичны», — сказал Фарфан в эфире телеканала «Наш футбол». «Локомотив» впервые за 14 лет и в третий раз в истории выиграл чемпионат России. К двум предыдущим победам, в 2002 и 2004 годах, команду приводил нынешний главный тренер — Юрий Сёмин . Лидером по числу титулов является «Спартак» — 10 чемпионств. Красно-белые стали чемпионами в прошлом году.