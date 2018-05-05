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Ротенберг: теперь «Локомотив» выиграет Лигу чемпионов!
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Ротенберг: теперь «Локомотив» выиграет Лигу чемпионов! 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
«Локомотив» обыграл «Зенит» 1:0 и досрочно стал чемпионом России. Золотой гол на 87-й минуте забил Антонио Эдер. После празднования на поле в чемпионское раздевалке защитник «Локомотива» Борис Ротенберг дал интервью корреспонденту Sport24.ru Даниле Игнатову.
— Какие эмоции испытываете в эту минуту?
— Невероятно, просто невероятно. Сбылась моя мечта — я очень счастлив! Это просто супер! Я благодарен команде, благодарен Юрию Палычу! Это лучшее, что может быть в футбольной жизни.
— Какие ваши следующие цели?
— Лига чемпионов! Лигу чемпионов выиграем, конечно! А, сначала Суперкубок! А потом уже будем ставить цели.
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Смородская: «Я тоже причастна к чемпионству «Локомотива» «Уважуха» Сёмину от фанов «Зенита», беспорядки на трибунах и золотой гол Эдера. Фото из Черкизово Геркус: «Эмоции сейчас самые эмоциональные»
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