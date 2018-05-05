Ротенберг: теперь «Локомотив» выиграет Лигу чемпионов!

— Какие эмоции испытываете в эту минуту?

— Невероятно, просто невероятно. Сбылась моя мечта — я очень счастлив! Это просто супер! Я благодарен команде, благодарен Юрию Палычу ! Это лучшее, что может быть в футбольной жизни.

— Какие ваши следующие цели?

— Лига чемпионов! Лигу чемпионов выиграем, конечно! А, сначала Суперкубок! А потом уже будем ставить цели.