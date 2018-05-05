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Сёмин: Эдер должен был забить, ведь он стал автором решающего гола на Евро
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Сёмин: Эдер должен был забить, ведь он стал автором решающего гола на Евро 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему в концовке домашнего матча 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0) выпустил на поле нападающего Антонио Эдера, а не Ари.
«Сейчас сложно что-то сказать. Но Эдер должен был забить, ведь он же на чемпионате Европы забил решающий гол. Он умеет играть, ему немного не везло в предыдущих матчах. А когда человек хорошо работает, то обязательно принесёт пользу», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».
Победа над «Зенитом» позволила «Локомотиву» впервые за 14 лет выиграть чемпионат России.
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