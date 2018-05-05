Сёмин: Эдер должен был забить, ведь он стал автором решающего гола на Евро

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему в концовке домашнего матча 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0) выпустил на поле нападающего Антонио Эдера, а не Ари.

«Сейчас сложно что-то сказать. Но Эдер должен был забить, ведь он же на чемпионате Европы забил решающий гол. Он умеет играть, ему немного не везло в предыдущих матчах. А когда человек хорошо работает, то обязательно принесёт пользу», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».

Победа над «Зенитом» позволила «Локомотиву» впервые за 14 лет выиграть чемпионат России.