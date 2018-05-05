Ротенберг: безумно счастлив, что стал чемпионом, шёл к этому всю карьеру 

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг поделился эмоциями от победы в чемпионате России.
«Заканчивать не собираюсь. Я безумно счастлив, что удалось стать чемпионом. Я шёл к этому всю карьеру. Спасибо «Локомотиву», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
«Локомотив» впервые за 14 лет и в третий раз в истории выиграл чемпионат России. К двум предыдущим победам, в 2002 и 2004 годах, команду приводил нынешний главный тренер — Юрий Сёмин. Лидером по числу титулов является «Спартак» — 10 чемпионств. Красно-белые стали чемпионами в прошлом году.