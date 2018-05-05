«Локомотив» чемпион 2004 — каким был мир в 2004

2004-й год, мы тебя помним.

В прошлый раз «Локомотив» становился чемпионом в 2004 году. Мир с тех пор очень изменился. Посмотрите, насколько.

«Непобедимые». Легендарная команда, но с тех пор Венгеру за 14 лет ни разу не удастся выиграть АПЛ. У Юрия Сёмина в этом промежутке есть победа в чемпионате Украины — для «Динамо» эта победа была последней на пять следующих лет. Хм, Венгеру есть, к чему стремиться.

Он перешёл в «Реал» из «Ювентуса» ещё в 2001, но 77 млн евро остаются недосягаемой суммой и через три года. И останутся ещё на пять лет, пока «Реал» не купит Криштиану Роналду . Интересно, сколько стоил бы Зидан сейчас?

«Шрек-2» собирает миллиард в прокате

Приключения огра, осла и прекрасной принцессы, которая в конце навсегда перестала быть прекрасной. Это или фото получше — я не знаю, что мы имеем право использовать

«Ночной дозор» ставит кассовый рекорд в России

33 млн долларов — тогда для России это рекорд. Впереди у Бекмамбетова кино с Анджелиной Джоли и серия «Ёлок», а пока он снимает бодрое фэнтези. Одновременно, выходит и другое важное кино. Военная драма «Свои» Месхиева собирает 35 наград на кинофестивалях по всему миру.

Стартует «Дом-2»

Нам нечего к этому добавить.

Первый альбом Канье Уэста

Рэпер, который серьёзно повлияет на несколько музыкальных жанров и шоу-бизнес в целом, дебютировал громко. Уэст получил «Грэмми» в номинациях «Лучший рэп-альбом» и «Лучшая рэп-песня». И снял сразу три клипа на песню Jesus Walks.

Тем временем в России появилась девушка Прасковья из Подмосковья и заполнила собой всю страну. Почти одновременно с хитом от «Уматурман» в Питере возникла другая обаятельная девушка, которая шагала по городу босиком и радовала прохожих. О её прогулке мелодично рассказали Вячеслав Бутусов и группа «Ю-Питер».

Телефоны — Siemens S65 и Motorola RAZR V3 Дешёвый Siemens позволял ставить файл формата mp3 в качестве мелодии звонка: это был прорыв. С Motorola всё немного сложнее. Возможно, благодаря этой модели в моду снова вошло слово «глючный», но ради необычного дизайна раскладушки ей можно было простить всё.

Литву, Латвию и Эстонию приняли в Евросоюз

А также, Польшу, Чехию и ещё несколько стран.

Оранжевая революция на Украине

После того, как были объявлены результаты второго тура президентских выборов, в Киеве начались массовые протесты. Был проведён ещё один раунд, по итогам которого президентом Украины стал Виктор Ющенко . Через пять лет на следующих выборах он наберёт 5% голосов.

Советские паспорта стали недействительны

А потом снова стали действительны. Первого июля закончился срок обмена паспортов советского образца на паспорта РФ. Через пару недель Кассационная коллегия Верховного суда России установила, что советские паспорта действительны и после этой даты. По некоторым данным, сейчас советским паспортом в России пользуются около 30 тыс. человек.

Выходит первый сезон сериала Lost

Авиакатастрофа, остров, мистика и белый медведь в тропиках.

Эпический и немного исторический блокбастер фильм, в котором снялись Орландо Блум, Диана Крбгер и Брэд Питт. На тот момент — всё ещё муж Дженнифер Эннистон.

Через 14 лет он отправит кабриолет в космос.

Моуринью становится тренером «Челси»

Впервые в карьере. Только что он выиграл с «Порту» чемпионат Лигу чемпионов, и в Лондоне сразу же называет себя «особенным». В первом же сезоне он установит вечный рекорд по пропущенным голам: 15 в 38 матчах.

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В Серии А 18 команд

«Лидс» вылетает из АПЛ Путь от полуфиналиста Лиги чемпионов до вылета в Чемпионшип занял три года. Вернуться в АПЛ быстро не удастся, потом «Лидс» упадёт ещё ниже, потом превратиттся в ещё одну команду Чемпионшипа.

Тьерри Анри на обложке FIFA и PES А в FIFA впервые можно контролировать не только футболиста, который в данный момент владеет мячом. Это настоящая революция.

Игроки «Крыльев Советов» на Евро-2004

Каряка и Анюков попали в сборную России и выходили на поле в матчах чемпионата Европы. Тогда это никого не удивляло: «Крылья» провели исторический сезон и заняли третье место. Кстати, на том чемпионате Европы играл Криштиану Роналду. И дошёл до финала, но проиграл. Греции.