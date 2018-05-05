Сергей Ташуев: Семин опытный тренер, в первую очередь он не мешал ребятам играть 

— Есть слагаемые успеха. У «Локомотива» подобрался состав, где были и молодые, и опытные футболисты. Фернандеш вписался в игру, как и хорошо вписался в игру Джефферсон Фарфан. Плюс в команде братья Миранчуки, Игорь Денисов, который центр цементировал. Сзади выступали очень опытные футболисты — Соломон Кверквелия, Неманья Пейчинович, а сейчас Ведран Чорлука.
Правильно использовали Владислава Игнатьева, ему Юрий Павлович нашел правильную позицию — латераля. Плюс Юрий Павлович является опытным тренером, он в первую очередь не мешал ребятам играть. И футболисты получали удовольствие от футбола, плюс была структура игры, а также креативная составляющая. Было спокойствие, — передает слова Ташуева РИА «Новости».
Добавим, что благодаря победе над «Зенитом» в матче 29-го тура РФПЛ команда Юрия Семина стала чемпионом России впервые с 2004 года. За тур до конца чемпионата железнодорожники опережают идущий вторым «Спартак» на семь очков.