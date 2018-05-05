Праздник любительского футбола состоялся на стадионе имени Мягкова района Алкесеевский

Корреспондент «ВМ» вновь убедился — к футболу не бывают равнодушны даже женщины и дети.

Собравшихся на стадионе в Алексеевском порадовала столичная погода: теплая, солнечная и сухая. На турнир-концерт, посвященный Дню Победы, съехались 12 команд. И если фанатам игры в футбол из числа столичных актеров, муниципальных депутатов, членов московского городского отделения "Единой России" и юнармейцам ехать было не далеко, то сводная команда подростков ДНР и ЛНР «Донбасс» или ветераны ташкентского «Пахтакора» проделали долгий путь. Чуть ближе добиралась сборная священства Смоленской епархии.

Каждая игра длилась по десять минут, и командам приходилось постоянно менять партнеров. В профессиональных лигах, как правило, сражаются игроки примерно равного возраста, физических кондиций и умения, а вот любительские матчи подбрасывают порой интересные варианты. Быстро обнаружилось, что скорость и напор подростков-школьников из Москвы или Донецка ничуть не уступают опыту и технике взрослых мужчин из команды Гильдии актеров кино «Сериал» или «Столичным медведям» из МГРО ЕР.

На невысоких трибунах время от времени вспыхивало «оле-оле-оле-оле!» или менее ожидаемое «давай-давай-Варюха!»

Последнее было посвящено игре женской команды артисток кино, театра, эстрады и телевидения «Основной инстинкт». Девушки сражались с мужскими командами отменно, но чаще проигрывали.

— Ребята собрались и нас победили, даже дважды, — прокомментировала итоги игры с «Юнармией Строгино» капитан «инстинкта» Дарья Куприна. — Но мы не расстроились, ведь пришли сюда удовольствие получить. А турниры проводим и кубки получаем мы в своей лиге (женской — прим. «ВМ»).

О том, что турнир посвятили важнейшему празднику России, напоминали розданные организаторами алые флажки. Ими во время исполнения государственного гимна размахивали даже игроки-любители из Азербайджана и Индии.

Матч за матчем между командами проходил под звуки концерта популярных музыкантов и народных коллективов. И проигравшие в этих коротких играх не плакали — любительский спорт объединяет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Кеворкова , зампред Кооодинационного совета по работе с муниципальными депутатами МГРО ЕР:

— Такие турниры у нас проходят традиционно. Мы приглашаем те команды, которые хотят своим участием поздравить москвичей с праздником Победы. В этот раз пришло много гостей, и это говорит о том, что мы как были единой страной, так в своих сердцах ей и остались.