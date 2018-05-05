«Вест Бромвич» вырвал победу в матче с «Тоттенхэмом» и сохранил шансы остаться в премьер-лиге

«Вест Бромвич» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии. Этот результат означает, что команда сохранила шансы остаться в премьер-лиге.

Единственный мяч в концовке игры забил Джейк Ливермор. Хозяева с 31 очком занимают последнее место в турнирной таблице. У «Тоттенхэма» 71 очко и четвертое место.

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Премьер-лига

37-й тур "Лестер" — «Вест Хэм» — 0:2 (0:1)

Голы: Жоау Мариу, 34 (0:1). Нобл, 64 (0:2).

"Лестер": Хамер, Фукс, Беналуан, Морган, Магуайр, Адриэн Силва, Иборра (Драгович, 46), Чудхури (Ихеаначо, 61), Варди, Махрез, Диабате (Грэй, 61).

"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Сабалета, Огбонна, Масуаку (Эвра, 90+3), Крессуэлл, Нобл, Куяте, Жоау Мариу, Ланцини (Кэрролл, 75), Райс, Арнаутович (Фернандес, 79).

Предупреждения: Арнаутович, 42. Крессуэлл, 49. Драгович, 64.

Судья: Каван.

5 мая. Лестер. Стадион King Power Stadium.

"Уотфорд" — «Ньюкасл» — 2:1 (2:0)

Голы: Перейра, 2 (1:0). Грэй, 28 (2:0). Перес, 55 (2:1).

Нереализованный пенальти: Дини, 39 (вратарь).

"Уотфорд": Карнезис, Янмат, Каткарт, Кабаселе, Холевас, Капуэ, Перейра (Деулофеу, 56), Дукуре, Хьюз, Дини (Мариаппа, 62), Грэй (Ришарлисон, 80).

"Ньюкасл ": Дубравка, Лежен, Манкильо (Йедлин, 67), Дамметт, Ласкеллес, Кенеди, Диаме (Мерино, 84), Шелви, Гэйл, Мерфи (Ритчи, 53), Перес.

Предупреждения: Перес, 42. Кабаселе, 59. Холевас, 72.

Судья: Ист 5 мая. Уотфорд. Стадион Vicarage Road.

"Борнмут" — «Суонси» — 1:0 (1:0)

Гол: Фрэйзер, 37.

"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс, С. Кук, Фрэнсис, Сермен, Л. Кук, Дж. Кинг (Муссе, 90+1), Фрэйзер, Уилсон (Мингс, 90+4), Пью (Гослинг, 78).

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Фернандес, ван дер Хорн (Э. Кинг, 72), Робертс, Моусон, Ки Сон Ен (Нарсингх, 77), Кэрролл, А. Айю, Дайер (Абрахам, 59), Дж. Айю.

Предупреждения: Ольссон, 36. Дж. Кинг, 51. ван дер Хорн, 58. Моусон, 70. Э. Кинг, 82.

Судья: Френд

5 мая. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).

"Вест Бромвич" — «Тоттенхэм » — 1:0 (0:0)

Гол: Ливермор, 90+2.

"Вест Бромвич ": Фостер, Гиббс, Ньом, Доусон, Хегази, Брант, Ливермор, Родригес (Шадли, 79), Рондон (Старридж, 74), Филлипс, Макклин (Крыховяк, 87).

"Тоттенхэм ": Ллорис, Фертонген (Льоренте, 85), Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Санчес, Ваньяма, Эриксен, Алли (Сон Хын Мин, 67), Ламела (Лукас, 78), Кейн.

Предупреждения: Хегази, 61. Роуз, 65. Ньом, 65. Макклин, 79. Брант, 82.

Судья: Джоунс

5 мая. Вест Бромвич. Стадион The Hawthorns.