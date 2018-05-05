«Локомотив» — чемпион России: Прошло 14 лет, но Сёмин выиграл третье золото

Всё, открывайте шампанское, качайте на руках Сёмина, восхищайтесь Гилерме, Кверквелией, Фернандешом, Фарфаном и Миранчуками. Это свершилось! Московский «Локомотив», вновь обыграв питерский "Зенит" , выиграл российскую футбольную премьер-лигу сезона 2017/2018. Долгих 14 лет прошло с момента последнего триумфа. Руководил «железнодорожниками» тогда тот же тренер. Бессменный и безальтернативный Юрий Павлович. Портал "Евро-футбол.ру" проводит параллели с былыми победами и вспоминает основные мгновения прошедшего чемпионского сезона «Локомотива».

Embed from Getty Images

Экскурс в историю, прочувствуйте стиль Сёмина

Третий чемпионский титул в российской истории выиграл московский «Локомотив». И все три были добыты под руководством Юрия Павловича Сёмина. Ну как его не назвать после этого «Шпалычем»? У Юрия Павловича, наверное, в крови можно обнаружить московский «Локомотив». Без него «железнодорожники» слабы, обычный середняк. А с ним всё меняется. До чемпионского сезона 2002 года «Локомотив» трижды финишировал вслед за "Спартаком" . Трижды! Наконец было оформлено первое чемпионство. В «золотом» матче Дмитрий Лоськов огорчил ЦСКА, логически завершив долгий путь «железнодорожников» к первому месту.

Через год «Локомотив» выиграл чемпионский титул без дополнительных матчей. Команда Сёмина в сезоне 2004 года напоминала «Локомотив» завершающегося сезона. Минимальная ротация состава, сверхинтеллектуальная полузащита, ураганный сезон забивного форварда и, самое главное, чёткая вертикальная игра. Отсутствие лишних передач позволяло быстро доставлять мяч на ход форвардам как в контрвыпадах, так и в позиционном наступлении. Плюсом для «железнодорожников» выступил эффект неожиданности. Что в 2004-м году (в меньшей степени), что в 2018 (в большей степени) никто не ожидал увидеть подопечных Сёмина на верхней строчке.

Этим и обусловлена шикарная серия «Локомотива» на старте сезона, заложившая фундамент для чемпионства. Первые 4 тура были пройдены без потерь. Уместилась туда победа над ЦСКА, которая тогда вызывала изумление. Но когда «железнодорожники» последовательно прихлопнули «Спартак», «Краснодар» и «Зенит», тогда ходивший в единственных преследователях «Локомотива», стало ясно, перед нами претендент на чемпионство номер один. Любит Юрий Сёмин стрелять сериями, что он продемонстрировал и в 2004-м году. Тогда рывок был припасён на конец чемпионата. «Паровоз» попёр за 7 туров до конца, начав свой рейд с победы над главным конкурентом — ЦСКА. Игроки Сёмина после очной встречи не дали «армейцам» шансов себя догнать, выиграв 5 оставшихся матчей из шести.

Оборона «Локомотива»

Полузащита «Локомотива»

Самое главное сходство — это полузащита. Как же Сёмин умеет строить этот основополагающий редут, отвечающий за начало обороны своих ворот и разгон атак на чужие. Разрушение в 2004-м году курировали двужильные Владимир Маминов и Малхаз Асатиани, а чуть впереди действовала конфетная двойка Дмитриев: Лоськов — Хохлов (оба обладали потрясающим пасом и высочайшим футбольным интеллектом), которым регулярно помогали Динияр Билялетдинов , либо Марат Измайлов , делавшие первые громкие шаги в российском футболе.

Embed from Getty Images

Оба опорных полузащитника нового «Локомотива» известны скандалами за пределами зелёного прямоугольника, но при Сёмине Денисов и Тарасов умирали на поле. Игорь и Дмитрий едва ли не больше защитников работали в обороне, частенько срывая атаки ценой карточки. Они играли не ярко, но очень полезно. В лучших традициях разрушителей. Чуть впереди располагался треугольник «волшебников». Мануэл Фернандеш Алексей Миранчук могут по праву считаться преемниками Дмитрия Хохлова и Дмитрия Лоськова. Важные голы, масса обостряющих передач, ключевая роль в атакующих действиях команды. Мозговой центр «Локомотива» выдал феноменальный сезон. На подхвате был Антон Миранчук , который тоже хорош, но не стал пока краеугольным камнем в атаках «Локо», ролью скорее походя на молодого и перспективного Динияра Билялетдинова.

Нападение «Локомотива»

Embed from Getty Images

Реинкарнация Фарфана. По-другому произошедшее не назовешь. Возрастной перуанец вдруг стал быстр, вынослив, безжалостен у чужих ворот. Джефферсон даже бегом напоминал молодого Сычёва, в лучших традициях Дмитрия ужом просачиваясь сквозь оборону соперника. А к этой взрывной активности да контратаку с шикарным разрезающим пасом Алексея Миранчука. Что получится в итоге, вам расскажет питерский «Зенит». И вновь, как и в 2004-м году есть остальные, немного подпортившие впечатление. Эдер вообще не походил на чемпиона Европы (хотя записал на свой счёт чемпионский гол), Ари замучили травмы, Галаджан не впечатлил из-за молодости. В нападении решал реактивный Джефферсон Фарфан , при поддержке многофункциональных братьев Миранчуков и Мануэла Фернандеша. На счету вышеназванных четырёх футболистов 80% голов команды.

Ложка дёгтя в чемпионстве «Локомотива»

Не хочется портить праздник фанатам «Локомотива», они выиграли чемпионат России, самое время праздновать золотые медали и не думать о плохом. Но нельзя не отметить, что у «Локомотив» не было реальных соперников, каждый гранд по-своему провалил сезон. «Спартак» вообще не сразу понял, что начался чемпионат, а затем слабо играл на два фронта. ЦСКА минимумом из 13 футболистов выжимал реальный максимум в РФПЛ и Лиге Европы, «Зенит» облажался с итальянским тренером и аргентинским вектором развития, «Краснодар» в лучших традициях неопытной команды проигрывал все матчи сильным соперникам и выборочные аутсайдерам. «Железнодорожники» просто оказались лучшими из худших, так сложился текущий сезон. Это ярко подтвердила концовка, когда все лидеры теряли очки в важнейших матчах. А их соперники даже турнирных задач не решали и в классе уступали.

Embed from Getty Images

Это не камень в огород «Локомотива», подопечные Юрия Сёмина не виноваты в проблемах соперников. Пугает ситуация в целом. В РФПЛ живёт интрига до последнего тура, не потому что высокая конкуренция, а потому что нет сильных команд. Общий уровень футбола падает. Нам кажется космосом игра «Атлетико» (разорвавшего «Локомотив» даже дублем) и «Арсенала» (особенно в первом матче с ЦСКА), хотя к лучшим клубам текущего сезона их не никак отнесёшь. Что может сделать мотивированный «Ливерпуль» с чемпионом страны мы увидели, за новый еврокубковый год становится страшно. К тому же хочется настоящей интриги в чемпионате России, когда команды бьются за золото, обыгрывая своих соперников, а не спорят, кто сумеет хоть раз победить слабого соперника за 4 важнейших матча.

Грустные рассуждения о чемпионате России оставим на следующий сезон. Пока остаётся поздравить московский «Локомотив» с заслуженным чемпионством! Юрий Павлович, это был отличный год!