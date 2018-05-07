Коломейцев: вроде Сёмину 70 лет, а он так эмоционально себя ведёт на бровке

«В последнее время на тренировках Сёмин очень спокоен. Видно, что очень много эмоций тратит во время матча, и, конечно, он может выплеснуть эмоции в раздевалке, чтобы завести игроков. А тренировки у нас проходят спокойно. Юрий Палыч вообще стал более спокойным. Говорят, раньше на тренировках он мог более жёстко поговорить с футболистами.

Когда проходят матчи, мы смотрим в его сторону — вроде человеку 70 лет, а он так эмоционально себя ведёт на бровке. А что касается интервью, то Юрий Палыч — опытный специалист, который знает, когда нужно выплеснуть эмоции, а когда следует быть сдержаннее», — сказал Коломейцев в эфире радиостанции «Спорт FM».