Ещё
Коломейцев: вроде Сёмину 70 лет, а он так эмоционально себя ведёт на бровке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии
Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии

Коломейцев: вроде Сёмину 70 лет, а он так эмоционально себя ведёт на бровке 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев поделился мнением о наставнике «железнодорожников» Юрии Сёмине.
«В последнее время на тренировках Сёмин очень спокоен. Видно, что очень много эмоций тратит во время матча, и, конечно, он может выплеснуть эмоции в раздевалке, чтобы завести игроков. А тренировки у нас проходят спокойно. Юрий Палыч вообще стал более спокойным. Говорят, раньше на тренировках он мог более жёстко поговорить с футболистами.
Когда проходят матчи, мы смотрим в его сторону — вроде человеку 70 лет, а он так эмоционально себя ведёт на бровке. А что касается интервью, то Юрий Палыч — опытный специалист, который знает, когда нужно выплеснуть эмоции, а когда следует быть сдержаннее», — сказал Коломейцев в эфире радиостанции «Спорт FM».
Чемпионат.com: последние новости
Радимов: нельзя закрывать глаза на то, что Заболотный отобрал очки у «Зенита» Разбор игры Мануэла Фернандеша, полузащитника «Локомотива» Капризов — о 6:0 с Беларусью: семь не забили, нужно работать и прибавлять
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мутко получит неожиданную должность160
Медведева выступила с официальным заявлением90
Кабаева дала откровенное интервью188
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка3
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера99
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение